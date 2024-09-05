Скрипка, флейта и шаманский бубен. Краснодарский музей приглашает на концерт фолк-группы

«Ash.Wood — это рок-музыка с нежной и романтичной подачей в обрамлении фолкового звучания. Готовьтесь к чарующей атмосфере и незабываемым эмоциям», — приглашают организаторы.

Начало выступления в 19:00. Концерт пройдет в здании музея по адресу улица Красная, 15. Стоимость билетов 1000 рублей.