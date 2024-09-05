Скрипка, флейта и шаманский бубен. Краснодарский музей приглашает на концерт фолк-группы

Краснодарский край

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  • © Евгений Резник, ЮГА.ру
    © Евгений Резник, ЮГА.ру

В Краснодаре 6 сентября выступит фолк-рок-группа Ash.Wood (0+)

Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 6 сентября концерт фолк-рок-группы Ash.Wood. 

Музыканты сыграют на разных инструментах — скрипке, флейте, гитаре, джембе, шаманском бубне. Выступление дополнит женский вокал. 

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«Ash.Wood — это рок-музыка с нежной и романтичной подачей в обрамлении фолкового звучания. Готовьтесь к чарующей атмосфере и незабываемым эмоциям», — приглашают организаторы.

Начало выступления в 19:00. Концерт пройдет в здании музея по адресу улица Красная, 15. Стоимость билетов 1000 рублей.

Как писали Юга.ру, краснодарский иммерсивный театр «Дом мецената» анонсировал на 15 и 22 сентября премьеру сезона — спектакль «Диего — я сама». В основе постановки лежит жизнь и творчество мексиканской художницы Фриды Кало.

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