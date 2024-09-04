В Краснодаре покажут спектакль-исповедь «Мама»

Филолог и продюсер Анастасия Чернова и психолог Анна Клименко анонсировали на 11 октября спектакль «Мама». Зрителям покажут четыре реальных истории, четыре исповеди и четыре повода задуматься о силе родительской любви.

«Мы приглашаем вас на уникальный спектакль-загадку, где эмоции героев захлестывают сцену через край. О чем будут говорить герои со сцены? О понятных и узнаваемых нами моментах любви и близости, разочарованиях и страхах, боли отвергнутости и глубоко сидящей в сердце надежде. Вокруг мам будут строиться диалоги четырех великих писателей, которые пронесли любовь и ненависть к родному человеку через детство, юность, зрелость и даже старость», — рассказали организаторы.

Анастасия Чернова и Анна Клименко — авторы популярного краснодарского проекта «Антистендап». Девушки рассказывают реальные истории из жизни гениев и выдающихся личностей и разбирают их с точки зрения психологии.

Начало в 19:30. Спектакль пройдет в «Одном театре» по адресу улица Коммунаров, 268, литер В.