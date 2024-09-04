В Краснодаре покажут спектакль-исповедь «Мама»

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксёновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксёновой, Юга.ру

Анастасия Чернова и Анна Клименко создали авторский спектакль «Мама» (18+)

Филолог и продюсер Анастасия Чернова и психолог Анна Клименко анонсировали на 11 октября спектакль «Мама». Зрителям покажут четыре реальных истории, четыре исповеди и четыре повода задуматься о силе родительской любви.

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«Мы приглашаем вас на уникальный спектакль-загадку, где эмоции героев захлестывают сцену через край. О чем будут говорить герои со сцены? О понятных и узнаваемых нами моментах любви и близости, разочарованиях и страхах, боли отвергнутости и глубоко сидящей в сердце надежде. Вокруг мам будут строиться диалоги четырех великих писателей, которые пронесли любовь и ненависть к родному человеку через детство, юность, зрелость и даже старость», — рассказали организаторы.

Анастасия Чернова и Анна Клименко — авторы популярного краснодарского проекта «Антистендап». Девушки рассказывают реальные истории из жизни гениев и выдающихся личностей и разбирают их с точки зрения психологии.

Начало в 19:30. Спектакль пройдет в «Одном театре» по адресу улица Коммунаров, 268, литер В.

Как писали Юга.ру, краснодарский иммерсивный театр «Дом мецената» анонсировал на 15 и 22 сентября премьеру сезона — спектакль «Диего — я сама». В основе постановки лежит жизнь и творчество мексиканской художницы Фриды Кало.

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