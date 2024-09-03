В Краснодаре состоится премьера спектакля о Фриде Кало

Краснодарский иммерсивный театр «Дом мецената» анонсировал на 15 и 22 сентября премьеру сезона — спектакль «Диего — я сама». В основе постановки лежит жизнь и творчество мексиканской художницы Фриды Кало.

У девушки было слабое здоровье. В шесть лет она переболела полиомиелитом, а в 18 лет попала в автомобильную аварию, после которой пришлось перенести многочисленные операции. В 1929 году Фрида вышла замуж за художника Диего Риверу, отношения с которым были непростыми, но очень яркими.

Художественный стиль Фриды Кало иногда характеризуют как наивное искусство или фолк-арт. Художница известна на весь мир своими автопортретами.

«Иммерсивный спектакль, где пластика будет царить над всем происходящим. Яркая личность не сломленной художницы, которая покорила и покоряет сердца, даже после своей смерти. Но свое она оставила точно для него одного», — так описывают постановку создатели.

Показы спектакля пройдут по адресу улица Красная, 64.