В Новороссийске будут снимать ремейк «Бриллиантовой руки». Роль Никулина исполнит Тимур Батрутдинов

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Бюллетень кинопрокатчика»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Бюллетень кинопрокатчика»

Канал ТНТ приступил к съемкам новогоднего фильма «Небриллиантовая рука» (18+)

2 сентября портал «Бюллетень кинопрокатчика» сообщил, что телеканал ТНТ начал съемки музыкального фильма «Небриллиантовая рука», в основу которого ляжет культовая комедия Леонида Гайдая с Юрием Никулиным в главной роли.

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Действие картины будет происходить в наши дни. Семён Семёнович Горбунков отправится в путешествие на круизном лайнере. В Дубае контрабандисты наложат герою гипс. Но не с бриллиантами, а с товарами из параллельного импорта.

По словам создателей, зрителей ждет множество отсылок на популярные фильмы, сериалы, мемы и другие всевозможные явления поп-культуры. Роль Семёна Горбункова исполнит Тимур Батрутдинов, роли контрабандистов Гены Козодоева и Лёлика достались Алексею Воробьёву и Максиму Лагашкину. Имя исполнителя роли Шефа пока держится в секрете.

«Наша газета Новороссийск» сообщила, что в городе ищут дублеров Алексея Воробьева, Тимура Батуртдинова, Марины Кравец и Максима Лагашкина для производства ремейка «Бриллиантовой руки». Съемки пройдут 10, 11 и 12 сентября на теплоходе «Князь Владимир» на морском вокзале.

Премьера «Небриллиантовой руки» состоится в эфире ТНТ вечером 31 декабря.

Вот некоторые комментарии под публикациями о новом фильме:

  • «Ну такое себе. Ремейк «Кавказской пленницы» провалился».
  • «От описания фильма уже неинтересно».
  • «Очередные пляски на костях чужого шедевра. Ничего своего оригинального не могут придумать. Тужатся, а рождают лишь уродливое подобие прежнего кино. Каргокульт. Ну хоть бюджеты осваивают налаженно и четко, умеют, да».
  • «Да всем по барабану. Всё равно этот очередной шлак от ТНТ никто смотреть не будет. А если и будут, то не запомнят всё равно».
  • «Уважающий себя актер никогда не будет в таком сниматься».
  • «Ремейки, увы, один другого хуже и тупее».
  • «Оставьте киноклассику в покое».
  • «Руки прочь от классики советского кинематографа! «Чебурашки» достаточно».

Напомним, это не первая лента советской классики, за пародийный ремейк которой берется ТНТ. Ранее вышли ленты «СамоИрония судьбы» и «Иван Васильевич меняет всё».

Как писали Юга.ру, за лето кинотеатры Краснодарского края собрали 328 млн рублей. Больше всех заработал «Дэдпул и Росомаха» — 42,2 млн рублей.

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