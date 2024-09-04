В Новороссийске будут снимать ремейк «Бриллиантовой руки». Роль Никулина исполнит Тимур Батрутдинов
Канал ТНТ приступил к съемкам новогоднего фильма «Небриллиантовая рука» (18+)
2 сентября портал «Бюллетень кинопрокатчика» сообщил, что телеканал ТНТ начал съемки музыкального фильма «Небриллиантовая рука», в основу которого ляжет культовая комедия Леонида Гайдая с Юрием Никулиным в главной роли.
Действие картины будет происходить в наши дни. Семён Семёнович Горбунков отправится в путешествие на круизном лайнере. В Дубае контрабандисты наложат герою гипс. Но не с бриллиантами, а с товарами из параллельного импорта.
По словам создателей, зрителей ждет множество отсылок на популярные фильмы, сериалы, мемы и другие всевозможные явления поп-культуры. Роль Семёна Горбункова исполнит Тимур Батрутдинов, роли контрабандистов Гены Козодоева и Лёлика достались Алексею Воробьёву и Максиму Лагашкину. Имя исполнителя роли Шефа пока держится в секрете.
«Наша газета Новороссийск» сообщила, что в городе ищут дублеров Алексея Воробьева, Тимура Батуртдинова, Марины Кравец и Максима Лагашкина для производства ремейка «Бриллиантовой руки». Съемки пройдут 10, 11 и 12 сентября на теплоходе «Князь Владимир» на морском вокзале.
Премьера «Небриллиантовой руки» состоится в эфире ТНТ вечером 31 декабря.
Вот некоторые комментарии под публикациями о новом фильме:
- «Ну такое себе. Ремейк «Кавказской пленницы» провалился».
- «От описания фильма уже неинтересно».
- «Очередные пляски на костях чужого шедевра. Ничего своего оригинального не могут придумать. Тужатся, а рождают лишь уродливое подобие прежнего кино. Каргокульт. Ну хоть бюджеты осваивают налаженно и четко, умеют, да».
- «Да всем по барабану. Всё равно этот очередной шлак от ТНТ никто смотреть не будет. А если и будут, то не запомнят всё равно».
- «Уважающий себя актер никогда не будет в таком сниматься».
- «Ремейки, увы, один другого хуже и тупее».
- «Оставьте киноклассику в покое».
- «Руки прочь от классики советского кинематографа! «Чебурашки» достаточно».
Напомним, это не первая лента советской классики, за пародийный ремейк которой берется ТНТ. Ранее вышли ленты «СамоИрония судьбы» и «Иван Васильевич меняет всё».
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