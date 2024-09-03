Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Бердмэн»

Краснодарский центр психологии и искусства «Люди-Игры» анонсировал на 7 сентября показ черной комедии «Бёрдмэн». После просмотра состоится обсуждение ленты с режиссером Анастасией Радул.

Ленту в 2014 году снял режиссёр Алехандро Гонсалес Иньярриту. Роли исполнили Майкл Китон, Эдвард Нортон, Эмма Стоун, Наоми Уоттс, Зак Галифианакис. Фильм получил главный приз премии «Оскар».

Забытого американского актёра Риггана Томсона мучает издевательский и критичный внутренний голос супергероя Бёрдмана. Актер пытается добиться признания в качестве серьёзного артиста, но ничего не выходит.

«Для меня этот фильм поднимает внутреннюю боль каждого актера. Кто судья в том, хорошо ты сыграл или нет? Зритель, критик, авторитетный представитель профессии или ты сам?» — рассказала Анастасия Радул.

Начало в 18:00 по адресу улица Красноармейская, 45. Стоимость участия 500 рублей.