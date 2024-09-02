За лето кинотеатры Краснодарского края собрали 328 млн рублей. Больше всех заработал «Дэдпул и Росомаха»

Аналитики Единой федеральной автоматизированной информационной системы сообщили , что с 1 июня по 31 августа кинотеатры Краснодарского края собрали со зрителей 328 млн рублей.

Чаще всего жители региона посещали кинотеатры в августе. Это связано с выходом на экраны ленты «Дэдпул и Росомаха», которую показали под названием «Напугай меня». За время проката с 3 по 31 августа фильм показали 1 тыс. 812 раз. На сеансы сходили 100 тыс. 400 человек и заплатили 42,2 млн рублей.

Вторым по популярности стал боевик «Бордерлендс». Картина собрала более 14 млн рублей. Фильм посмотрели 34,5 тыс. зрителей.

На третьем месте по просмотрам оказался хоррор «Собиратель душ». В Краснодарском крае его посмотрели около 25 тыс. человек. Кассовые сборы фильма составили 11,1 млн рублей.