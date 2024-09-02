За лето кинотеатры Краснодарского края собрали 328 млн рублей. Больше всех заработал «Дэдпул и Росомаха»
Самыми популярными фильмами летнего сезона стали «Дэдпул и Росомаха», «Бордерлендс» и «Собиратель душ»
Аналитики Единой федеральной автоматизированной информационной системы сообщили, что с 1 июня по 31 августа кинотеатры Краснодарского края собрали со зрителей 328 млн рублей.
Чаще всего жители региона посещали кинотеатры в августе. Это связано с выходом на экраны ленты «Дэдпул и Росомаха», которую показали под названием «Напугай меня». За время проката с 3 по 31 августа фильм показали 1 тыс. 812 раз. На сеансы сходили 100 тыс. 400 человек и заплатили 42,2 млн рублей.
Вторым по популярности стал боевик «Бордерлендс». Картина собрала более 14 млн рублей. Фильм посмотрели 34,5 тыс. зрителей.
На третьем месте по просмотрам оказался хоррор «Собиратель душ». В Краснодарском крае его посмотрели около 25 тыс. человек. Кассовые сборы фильма составили 11,1 млн рублей.
Как писали Юга.ру, краснодарский киноклуб «Монитора» анонсировал на 13 сентября показ документального фильма «Крест». Лента выйдет на экраны за две недели до всероссийского старта.