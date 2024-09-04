В Краснодаре на месте кинотеатра «Северный» открыли филиал частной гимназии

Краснодарский край

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  • Здание бывшего кинотеатра «Северный», ул. Северная, 231, 2021 год © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    Здание бывшего кинотеатра «Северный», ул. Северная, 231, 2021 год © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

В Краснодаре на месте бывшего кинотеатра «Северный» заметили вывеску частной гимназии «Лидер»

4 сентября портал «Кубань Информ» сообщил, что в Краснодаре на месте бывшего кинотеатра «Северный» открыли филиал частной гимназии «Лидер». 

От «России» до «Славы»:

Как сообщили в городской администрации, нежилое помещение еще в декабре 2005 года купила компания «Европа». После этого участок со зданием неоднократно перепродавали.

Сегодня помещение и земля под ним находятся в частной собственности. Кадастровая стоимость участка составляет 18 млн 364 тыс. 938 рублей, недвижимости — 61 млн 827 тыс. 905 рублей. Здание разрешено использовать под объект дошкольного, начального и среднего общего образования.

Представитель «Лидера» сообщил «Кубань Информ», что учебный процесс в новом корпусе на пересечении улиц Северной и Тургенева начался. В филиале дети учатся с 5 по 11 классы.

Кинотеатр «Северный» открыли 4 сентября 1960 года. В здании было два фойе, зрительный зал на 250 мест и малый зал, в котором проводили лекции и обсуждения. Первым фильмом стала двухсерийная индийская романтическая лента «Новый Дели» 1956 года выпуска.

Как писали Юга.ру, rинотеатр «Аврора» в Краснодаре планируют реконструировать до конца 2028 года.

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В Краснодаре на месте кинотеатра «Северный» открыли филиал частной гимназии
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