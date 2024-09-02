Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с режиссером фильм «Крест»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Крест» © Скриншот видео с Rutube-канала «Смотри Трейлер»
    Кадр из трейлера к фильму «Крест» © Скриншот видео с Rutube-канала «Смотри Трейлер»

В Краснодаре за две недели до всероссийского старта покажут фильм «Крест» (12+)

Краснодарский киноклуб «Монитора» анонсировал на 13 сентября показ документального фильма «Крест». Лента выйдет на экраны за две недели до всероссийского старта.

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Крест стал не только религиозным знаком, но и культурным феноменом, проникающим в искусство, архитектуру и повседневную жизнь. Автор пытается найти ответы на вопросы: что есть вера, откуда мы и куда идем, что есть мой собственный крест?

Начало в 19:00 в кинотеатре «Монитор СБС». После показа состоится онлайн-обсуждение фильма «Крест» с его режиссёром Сергеем Дебижевым («Святой архипелаг», «Золотой сон», «В реальном времени», «Золотое сечение», «Русский сон», «Последний рыцарь империи», «Раскалённый хаос», «Рок за гранью»)

Как писали Юга.ру, режиссер «Холопа» Клим Шипенко снимет ремейк советской сказки «Королевство кривых зеркал» за 1 млрд рублей. Автор рассчитывает, что зрители смогут увидеть его новый фильм осенью 2026 года.

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