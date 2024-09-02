Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с режиссером фильм «Крест»

В Краснодаре за две недели до всероссийского старта покажут фильм «Крест» (12+)

Краснодарский киноклуб «Монитора» анонсировал на 13 сентября показ документального фильма «Крест». Лента выйдет на экраны за две недели до всероссийского старта.

Крест стал не только религиозным знаком, но и культурным феноменом, проникающим в искусство, архитектуру и повседневную жизнь. Автор пытается найти ответы на вопросы: что есть вера, откуда мы и куда идем, что есть мой собственный крест?

Начало в 19:00 в кинотеатре «Монитор СБС». После показа состоится онлайн-обсуждение фильма «Крест» с его режиссёром Сергеем Дебижевым («Святой архипелаг», «Золотой сон», «В реальном времени», «Золотое сечение», «Русский сон», «Последний рыцарь империи», «Раскалённый хаос», «Рок за гранью»)