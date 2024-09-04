Сложно ли взять кредит в 2024 году: разбираем новые условия российских банков
Финансовый портал «Выберу.ру» выяснил, как российские банки меняют подход к заемщикам в 2024 году и сложно ли теперь получить кредит
Портал Выберу.ру проанализировал последние изменения в денежно-кредитной политике банков и дал заемщикам рекомендации для одобрения заявки.
Как изменилась ключевая ставка?
Ключевая ставка — основной элемент денежно-кредитного взаимодействия ЦБ с банками страны. Она выражается в процентах и влияет на ставки по кредитам и депозитам в коммерческих банках.
26 июля 2024 года ЦБ повысил ключевую ставку с 16% до 18%, что повлекло за собой рост процентов по потребительским кредитам. В противном случае банки несли бы убытки.
Многие кредитные организации, стараясь удержать клиентов, предлагают индивидуальные ставки, ориентируясь на особенности кредитной истории, уровень доходов и опыт сотрудничества с конкретным заемщиком.
Как регулируемая кредитная нагрузка повлияет на решение по заявке?
Центробанк не только определяет уровень ключевой ставки, но и влияет на общий объем выдаваемых займов. Так, используя инструмент ограничения — макропруденциальный лимит — ЦБ запрещает заключать потенциально рискованные договоры.
До 1 июля 2024-го в портфеле банка могли быть максимум 25% рискованных займов, после — 20%. Поэтому с 1 июля заемщикам с кредитной нагрузкой свыше 50% (по кредитным картам — 80%) взять кредит стало сложнее.
Цель такого решения — сдерживание роста закредитованности населения, сокращение доли кредитов для заемщиков и удлинение сроков кредитования.
По автокредитам ставки повысят в связи с микронадбавками и лимитами ЦБ.
Автокредит на отечественный автомобиль для некоторых категорий граждан можно взять с госсубсидией.
Работать сверхурочно, переехать, сменить должность:
Что со льготной ипотекой?
Ипотеку с господдержкой на новостройки приостановили летом 2024 года. Для потенциальных заемщиков процентные ставки значительно возрастут. Однако семейную ипотеку для покупки или строительства частного жилья в пунктах с населением менее 50 000 человек продлили до 2030 года.
Также до конца 2024 года подать заявку на льготную ипотеку под 5% могут IT-специалисты.
Россиянам, планирующим покупку недвижимости в малых населенных пунктах (менее 30 000 жителей), доступна сельская ипотека под 3%.
По всем льготным программам действуют лимиты, поэтому есть смысл уточнить в различных банках, активна ли эта форма кредита сейчас и каковы ее условия.
Условия семейной ипотеки обновились:
Рекомендации для одобрения заявки:
- полностью погасите или снизьте кредитные обязательства;
- сохраните или улучшите кредитную историю;
- подтвердите дополнительные источники дохода;
- привлеките поручителей или созаемщиков;
- подавайте заявки в несколько банков одновременно.
Несмотря на изменения в банковской сфере, возможность взять кредит для россиян остается высокой. Даже при более жестких условиях кредитования и росте числа отказов в выдаче ипотеки кредит получить можно. Для этого нужно улучшать свою кредитную историю, снижать долговую нагрузку и стабилизировать доходы.