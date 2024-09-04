Сложно ли взять кредит в 2024 году: разбираем новые условия российских банков

Финансовый портал «Выберу.ру» выяснил, как российские банки меняют подход к заемщикам в 2024 году и сложно ли теперь получить кредит

Портал Выберу.ру проанализировал последние изменения в денежно-кредитной политике банков и дал заемщикам рекомендации для одобрения заявки. Как изменилась ключевая ставка? Ключевая ставка — основной элемент денежно-кредитного взаимодействия ЦБ с банками страны. Она выражается в процентах и влияет на ставки по кредитам и депозитам в коммерческих банках. 26 июля 2024 года ЦБ повысил ключевую ставку с 16% до 18%, что повлекло за собой рост процентов по потребительским кредитам. В противном случае банки несли бы убытки. Многие кредитные организации, стараясь удержать клиентов, предлагают индивидуальные ставки, ориентируясь на особенности кредитной истории, уровень доходов и опыт сотрудничества с конкретным заемщиком.

Как регулируемая кредитная нагрузка повлияет на решение по заявке? Центробанк не только определяет уровень ключевой ставки, но и влияет на общий объем выдаваемых займов. Так, используя инструмент ограничения — макропруденциальный лимит — ЦБ запрещает заключать потенциально рискованные договоры. До 1 июля 2024-го в портфеле банка могли быть максимум 25% рискованных займов, после — 20%. Поэтому с 1 июля заемщикам с кредитной нагрузкой свыше 50% (по кредитным картам — 80%) взять кредит стало сложнее. Цель такого решения — сдерживание роста закредитованности населения, сокращение доли кредитов для заемщиков и удлинение сроков кредитования. По автокредитам ставки повысят в связи с микронадбавками и лимитами ЦБ. Автокредит на отечественный автомобиль для некоторых категорий граждан можно взять с госсубсидией.

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Что со льготной ипотекой? Ипотеку с господдержкой на новостройки приостановили летом 2024 года. Для потенциальных заемщиков процентные ставки значительно возрастут. Однако семейную ипотеку для покупки или строительства частного жилья в пунктах с населением менее 50 000 человек продлили до 2030 года. Также до конца 2024 года подать заявку на льготную ипотеку под 5% могут IT-специалисты. Россиянам, планирующим покупку недвижимости в малых населенных пунктах (менее 30 000 жителей), доступна сельская ипотека под 3%.

По всем льготным программам действуют лимиты, поэтому есть смысл уточнить в различных банках, активна ли эта форма кредита сейчас и каковы ее условия.

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Рекомендации для одобрения заявки: полностью погасите или снизьте кредитные обязательства;

сохраните или улучшите кредитную историю;

подтвердите дополнительные источники дохода;

привлеките поручителей или созаемщиков;

подавайте заявки в несколько банков одновременно.