С начала лета Краснодарский край посетили 8,8 млн туристов

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На курортах Кубани летом 2024 года турпоток вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

31 августа ТАСС со ссылкой на министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края сообщило, что за лето 2024 года курорты региона, по предварительным подсчетам, посетили 8,8 млн человек. Рост турпотока на Кубани по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составил 8%.

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Напомним, что летом 2024 года власти Кубани ожидали принять в регионе 12 млн гостей.

«С 1 июня по 15 августа, край посетили 8,8 млн туристов — с ростом 8% к прошлому году и 3,7 млн экскурсантов — с ростом на 9% к прошлому году. В этом году мы ожидаем не менее 19 млн туристов», — рассказали в ведомстве.

В министерстве также заявили, что средний уровень загрузки номерного фонда Краснодарского края составил 91,2%. Из них отели Черноморского побережья загружены на 95,1%, а Азовского побережья — на 88,7%.

В 2023 году на курортах Краснодарского края отдохнули 18,6 млн человек. Это исторический рекорд турпотока в регионе.

Как писали Юга.ру, с марта 2025 года отели Краснодарского края введут невозвратные тарифы.

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