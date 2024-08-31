В Краснодаре покажут прямую трансляцию балета «Спящая красавица» из Большого театра

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Краснодарцы в кинотеатре смогут увидеть балет «Спящая красавица» Большого театра (6+)

Краснодарская сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 7 сентября прямую трансляцию балета «Спящая красавица» из Большого театра.

Этой постановкой театр откроет новый 249-й сезон. Спектакль идёт в редакции Юрия Григоровича со сценографией и костюмами Симона Вирсаладзе, постоянного соавтора именитого хореографа в Большом.

«Спящая красавица» — балет Петра Чайковского по сюжету одноимённой сказки Шарля Перро. В королевском дворце готовится пир в честь рождения принцессы Авроры. Во время праздника появляется злая и могущественная фея Карабос, которую забыли пригласить на торжество. В ярости ведьма предсказывает юной Авроре смерть от укола вязальной спицы.

«Спящая красавица» — балет парадный, многолюдный, пёстрый и сказочно красивый, словом, настоящий балет Императорского театра. Шарль Перро вряд ли подозревал, что из его симпатичной простенькой сказки можно создать такую феерию», — рассказали организаторы.

Прямая трансляция начнется в 19:00 в кинотеатре «Монитор на Красной Площади». Билеты в продаже.

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В Краснодаре покажут прямую трансляцию балета «Спящая красавица» из Большого театра
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