В Краснодаре покажут прямую трансляцию балета «Спящая красавица» из Большого театра

Краснодарская сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 7 сентября прямую трансляцию балета «Спящая красавица» из Большого театра.

Этой постановкой театр откроет новый 249-й сезон. Спектакль идёт в редакции Юрия Григоровича со сценографией и костюмами Симона Вирсаладзе, постоянного соавтора именитого хореографа в Большом.

«Спящая красавица» — балет Петра Чайковского по сюжету одноимённой сказки Шарля Перро. В королевском дворце готовится пир в честь рождения принцессы Авроры. Во время праздника появляется злая и могущественная фея Карабос, которую забыли пригласить на торжество. В ярости ведьма предсказывает юной Авроре смерть от укола вязальной спицы.

«Спящая красавица» — балет парадный, многолюдный, пёстрый и сказочно красивый, словом, настоящий балет Императорского театра. Шарль Перро вряд ли подозревал, что из его симпатичной простенькой сказки можно создать такую феерию», — рассказали организаторы.

Прямая трансляция начнется в 19:00 в кинотеатре «Монитор на Красной Площади». Билеты в продаже.