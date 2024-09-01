Чистая выручка «Магнита» выросла на 20%

По итогам первой половины 20204 года сеть магазинов «Магнит» зафиксировала значительный рост ключевых показателей

ПАО «Магнит» подвело финансовые и операционные итоги полугодия.

За период с 1 января по 30 июня компания открыла 1059 новых магазинов (их общее количество составило 30 109).

Сопоставимые продажи (показатели без учета открытия новых магазинов) выросли на 10,7% — благодаря увеличению трафика на 0,7% и средней суммы чека на 9,9%.

Сильно вырос — в 2,4 раза — онлайн-оборот товаров. За полгода клиенты сети дистанционно совершили покупок на сумму 42,9 миллиарда рублей.

Чистая розничная выручка по сравнению с первым полугодием-2023 выросла на 20,3% и составила 1 448,5 миллиарда рублей.

При этом чистая прибыль уменьшилась на 39,9% — до 22,4 миллиарда рублей. Это в отчете связывают с ростом расходов на логистику, увеличением интенсивности рекламных кампаний, а также с убытками по курсовым разницам при импортных операциях.