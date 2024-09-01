Чистая выручка «Магнита» выросла на 20%

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

По итогам первой половины 20204 года сеть магазинов «Магнит» зафиксировала значительный рост ключевых показателей

ПАО «Магнит» подвело финансовые и операционные итоги полугодия.

За период с 1 января по 30 июня компания открыла 1059 новых магазинов (их общее количество составило 30 109).

Сопоставимые продажи (показатели без учета открытия новых магазинов) выросли на 10,7% — благодаря увеличению трафика на 0,7% и средней суммы чека на 9,9%.

Сильно вырос — в 2,4 раза — онлайн-оборот товаров. За полгода клиенты сети дистанционно совершили покупок на сумму 42,9 миллиарда рублей.

Чистая розничная выручка по сравнению с первым полугодием-2023 выросла на 20,3% и составила 1 448,5 миллиарда рублей.

При этом чистая прибыль уменьшилась на 39,9% — до 22,4 миллиарда рублей. Это в отчете связывают с ростом расходов на логистику, увеличением интенсивности рекламных кампаний, а также с убытками по курсовым разницам при импортных операциях.

Ранее на этой неделе общественность Ставропольского края возмутилась многомиллионными тратами бюджетных средств на концерт исполнителя Shaman, а Рамзан Кадыров ввел в эксплуатацию поселок для малоимущих и участников СВО.

«Магнит» Торговля Финансы

Новости

В парке «Краснодар» вечером покажут футбол и раздадут автографы
Чистая выручка «Магнита» выросла на 20%
В Краснодаре выступит группа «Мураками»
Минтруд отказался делать первый учебный день выходным
В Краснодаре покажут прямую трансляцию балета «Спящая красавица» из Большого театра
Pet-friendly: РЖД оборудовали на вокзале Адлера зоны ожидания для животных

Лента новостей

Что-то горит, никто не говорит
30 августа, 17:07
Что-то горит, никто не говорит
Очерк из Пролетарска, где девятый день тушили нефтебазу
Жителей Краснодара попросили присылать фото и адреса пней
30 августа, 14:52
Жителей Краснодара попросили присылать фото и адреса пней
На их месте высадят новые деревья
Акулы, чайки и подводные города
29 августа, 11:42
Акулы, чайки и подводные города
Пять книг о море, которые помогут продлить лето

Реклама на сайте