«Стиль игры претерпел существенные изменения». Разбор матча ФК «Краснодар» с «Нижним Новгородом»

Ведущая роль тут, конечно, у Юры Газинского. Располагаясь выше Черникова, он, тем не менее, часто начинал атаки и постоянно искал зоны за спинами защитников. Возраст у Юры уже серьезный, но мягкость в обращении с мячом и понимание своих маневров никуда не делась. В ситуации, когда соперник не прессингует, рисков минимум, а пользы много.

Играть с «Нижним» в Кубке — традиция последних лет. Мусаев предсказуемо пошел на серьезную ротацию, и стиль игры претерпел существенные изменения. Главное, на что многие обратили внимание еще по ходу матча, — увеличение процента атак через центр, то есть своего рода откат к базовым настройкам того самого, олдскульного «Краснодара».

28 августа ФК «Краснодар» обыграл «Нижний Новгород» в матче группового этапа Кубка России. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «быков». На 36-й минуте матча забитым мячом отметился полузащитник гостей Данила Козлов. Для футболиста этот гол стал дебютным в клубе. Футбольный аналитик Артур Каратай разбирает победу краснодарцев.

Еще один важный фактор — Смолов на острие. Федя генетически предрасположен к более комбинационному футболу, маневры позволяют использовать его и на флангах. Если Кордоба — это больше силовое давление, то Смолов умеет играть в касание, отсюда и у центральных хавбеков получается чаще оказываться на ударной позиции. А голевая на Козлова — это вообще топ-уровень. Всё в шаг, всё вовремя.

Даню поздравим с первым голом, а еще отметим, что ему очень комфортно на фланге с таким бегунком, как Олусегун. Козлов нацелен на смещения в центр и утягивает защитника за собой, а Кунле без проблем способен и до чужих ворот добежать, и к своим вовремя вернуться. Это тоже еще один фактор полного контроля за центром поля, по крайней мере, в первые 60-65 минут.

По традиции, интересный диапазон задач был у Кривцова. Изначально Никита был под Смоловым, потом после выхода Кастаньо и Сперцяна держался ближе к опорной зоне. Но он отыграл все 90 минут, и я не заметил, чтобы он сильно сдал в конце. Это к вопросу о физической готовности. Хотя тут уместно сделать скидку на соперника, «Нижний» практически не давил первый час игры.

В воскресенье «Локо», а потому Мусаев по тайму задействовал Тормену и Косту. Обратили мы внимание и на отсутствие в заявке Батчи. Скорее всего, это последствия небольшого повреждения в игре с «Динамо». В остальном состав угадывается, особенно, если с Батчи ничего серьезного. Думаю, снова в старте будет Петров, Гонсалесу еще потребуется время чтобы сыграться с партнерами.