В Краснодаре за 4 дня до всероссийского проката покажут детективный триллер «Револьвер» с корейскими звездами
Краснодарский кинотеатр «Формула кино OZ» приглашает на предпремьерный показ фильма «Револьвер» (18+)
Прокатная компании «Про:Взгляд» анонсировала на 1 сентября предпоказ детективного триллера «Револьвер». Ленту продемонстрируют в Краснодаре за четыре дня до всероссийского старта.
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Офицер полиции Хан Су Ён выходит из тюрьмы. По просьбе своего парня она взяла на себя вину за преступление, которого не совершала. Отсидев срок и не получив обещанного, она собирается отомстить тем, кто её обманул.
В фильме снялись звезды дорам: Чон До Ён («Ты — моё солнце», «Тайное сияние», «Убить пок-сун»), Чи Чхан Ук («Хилер», «Подозрительный партнёр», «Любовь в большом городе»), Лим Джи Ён («Триумф»).
Начало показа в 19:00. Кинотеатр «Формула кино OZ» находится по адресу улица Крылатая, 2.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 15-16 декабря пройдут гастроли Театра имени Вахтангова.