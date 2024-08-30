В Краснодаре за 4 дня до всероссийского проката покажут детективный триллер «Револьвер» с корейскими звездами

Прокатная компании «Про:Взгляд» анонсировала на 1 сентября предпоказ детективного триллера «Револьвер». Ленту продемонстрируют в Краснодаре за четыре дня до всероссийского старта.

Офицер полиции Хан Су Ён выходит из тюрьмы. По просьбе своего парня она взяла на себя вину за преступление, которого не совершала. Отсидев срок и не получив обещанного, она собирается отомстить тем, кто её обманул.

В фильме снялись звезды дорам: Чон До Ён («Ты — моё солнце», «Тайное сияние», «Убить пок-сун»), Чи Чхан Ук («Хилер», «Подозрительный партнёр», «Любовь в большом городе»), Лим Джи Ён («Триумф»).

Начало показа в 19:00. Кинотеатр «Формула кино OZ» находится по адресу улица Крылатая, 2.