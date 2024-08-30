В Краснодаре за 4 дня до всероссийского проката покажут детективный триллер «Револьвер» с корейскими звездами

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму © Скриншот видео с Rutube-канала «КиноКайф»
    Кадр из трейлера к фильму © Скриншот видео с Rutube-канала «КиноКайф»

Краснодарский кинотеатр «Формула кино OZ» приглашает на предпремьерный показ фильма «Револьвер» (18+)

Прокатная компании «Про:Взгляд» анонсировала на 1 сентября предпоказ детективного триллера «Револьвер». Ленту продемонстрируют в Краснодаре за четыре дня до всероссийского старта.

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Офицер полиции Хан Су Ён выходит из тюрьмы. По просьбе своего парня она взяла на себя вину за преступление, которого не совершала. Отсидев срок и не получив обещанного, она собирается отомстить тем, кто её обманул.

В фильме снялись звезды дорам: Чон До Ён («Ты — моё солнце», «Тайное сияние», «Убить пок-сун»), Чи Чхан Ук («Хилер», «Подозрительный партнёр», «Любовь в большом городе»), Лим Джи Ён («Триумф»).

Начало показа в 19:00. Кинотеатр «Формула кино OZ» находится по адресу улица Крылатая, 2.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 15-16 декабря пройдут гастроли Театра имени Вахтангова.

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В Краснодаре за 4 дня до всероссийского проката покажут детективный триллер «Револьвер» с корейскими звездами
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