В Краснодаре состоится спектакль «Лолита» по Набокову

Краснодарский край

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  • © Фото v.ivash, Freepik.com
    © Фото v.ivash, Freepik.com

В Краснодаре 17 декабря покажут спектакль по мотивам скандального романа Владимира Набокова (18+)

Билетный оператор «Кассир» анонсировал на 17 декабря спектакль «Лолита. Навсегда». Это постановка московского театра на Таганке, основанная на скандальном романе Владимира Набокова.

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В произведении Гумберт вступает в интимную связь с падчерицей Лолитой, дочерью своей умершей жены. Он везёт её в путешествие по Америке, балует Лолиту, но грозится, что отправит в детский дом, если она расскажет кому-нибудь об их отношениях.

Роли исполнят: Прохор Дубравин, Евгений Воловенко, Анастасия Стругачева, Юлия Захарова, Сергей Тодоров.

Показ пройдет в 19:00 ДК Железнодорожников по адресу улица Привокзальная площадь, 1.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 24 ноября покажут спектакль «Парфюмер» по мотивам скандального романа Патрика Зюскинда.

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