В Краснодаре состоится спектакль «Лолита» по Набокову

В произведении Гумберт вступает в интимную связь с падчерицей Лолитой, дочерью своей умершей жены. Он везёт её в путешествие по Америке, балует Лолиту, но грозится, что отправит в детский дом, если она расскажет кому-нибудь об их отношениях.

Роли исполнят: Прохор Дубравин, Евгений Воловенко, Анастасия Стругачева, Юлия Захарова, Сергей Тодоров.

Показ пройдет в 19:00 ДК Железнодорожников по адресу улица Привокзальная площадь, 1.