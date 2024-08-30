В Краснодаре состоится спектакль «Лолита» по Набокову
В Краснодаре 17 декабря покажут спектакль по мотивам скандального романа Владимира Набокова (18+)
Билетный оператор «Кассир» анонсировал на 17 декабря спектакль «Лолита. Навсегда». Это постановка московского театра на Таганке, основанная на скандальном романе Владимира Набокова.
В произведении Гумберт вступает в интимную связь с падчерицей Лолитой, дочерью своей умершей жены. Он везёт её в путешествие по Америке, балует Лолиту, но грозится, что отправит в детский дом, если она расскажет кому-нибудь об их отношениях.
Роли исполнят: Прохор Дубравин, Евгений Воловенко, Анастасия Стругачева, Юлия Захарова, Сергей Тодоров.
Показ пройдет в 19:00 ДК Железнодорожников по адресу улица Привокзальная площадь, 1.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 24 ноября покажут спектакль «Парфюмер» по мотивам скандального романа Патрика Зюскинда.