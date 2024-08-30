В Краснодаре пройдут гастроли Театра имени Вахтангова

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пользователя Kyle Head сайта unsplash.com
    © Фото пользователя Kyle Head сайта unsplash.com

В Краснодаре покажут спектакль «Дядя Ваня» по произведению Чехова (16+)

Билетный оператор «Кассир» анонсировал на 15-16 декабря спектакль «Дядя Ваня». Это постановка Театра имени Евгения Вахтангова, основанная на одноименной пьесе Антона Чехова.

Читайте также:

Действие происходит в усадьбе покойной жены профессора Серебрякова. Многие годы там живут брат покойной Иван Войницкий, его мать Мария Васильевна и племянница Соня, а также помещик Илья Телегин и няня Марина.

Долгие годы профессор пользовался авторитетом в кругу семьи. Он выходит в отставку и вынужден переехать в усадьбу. Дома воцаряется прохладная атмосфера.

«Нет привычного, красивого, знакомого. Нет ожидаемого Чехова с усадьбой, окруженной садом, нет уютных кресел, накрытого к трапезе стола с кружевной скатертью и кипящим самоваром, нет атмосферы дома, в котором прожило несколько поколений. Режиссер очистил сцену от быта, оставив поле битвы страстей, разбитых иллюзий, неслучившихся надежд», — рассказали организаторы.

Роли исполнят: Владимир Симонов, Елена Андреевна, Анна Дубровская, Мария Бердинских, Мария Войницкая, Людмила Максакова, Иван Войницкий , Сергей Маковецкий, Владимир Вдовиченков.

Показы пройдут в Краснодарском театре драмы имени Горького. Начало в 19:00.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 7 октября состоится спектакль по мотивам романа «Преступление и наказание».

Афиша Искусство Краснодар отдых Развлечения Театры

Новости

В Краснодаре 30 августа 60 улиц останутся без света
В Краснодаре пройдут гастроли Театра имени Вахтангова
В Краснодаре состоится спектакль «Лолита» по Набокову
Режиссер «Холопа» снимет ремейк советской сказки «Королевство кривых зеркал» за 1 млрд рублей
В Краснодаре состоится театральный концерт по «Белым ночам» Достоевского
Сели и смерч разрушили часть туристических маршрутов в нацпарке Сочи

Лента новостей

«Стиль игры претерпел существенные изменения»
Вчера, 11:01
«Стиль игры претерпел существенные изменения»
Разбор матча ФК «Краснодар» с «Нижним Новгородом»
Акулы, чайки и подводные города
Вчера, 11:42
Акулы, чайки и подводные города
Пять книг о море, которые помогут продлить лето
В Краснодаре День города отметят без салютов и «пиршеств»
Вчера, 10:39
В Краснодаре День города отметят без салютов и «пиршеств»

Реклама на сайте