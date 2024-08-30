В Краснодаре пройдут гастроли Театра имени Вахтангова
В Краснодаре покажут спектакль «Дядя Ваня» по произведению Чехова (16+)
Билетный оператор «Кассир» анонсировал на 15-16 декабря спектакль «Дядя Ваня». Это постановка Театра имени Евгения Вахтангова, основанная на одноименной пьесе Антона Чехова.
Действие происходит в усадьбе покойной жены профессора Серебрякова. Многие годы там живут брат покойной Иван Войницкий, его мать Мария Васильевна и племянница Соня, а также помещик Илья Телегин и няня Марина.
Долгие годы профессор пользовался авторитетом в кругу семьи. Он выходит в отставку и вынужден переехать в усадьбу. Дома воцаряется прохладная атмосфера.
«Нет привычного, красивого, знакомого. Нет ожидаемого Чехова с усадьбой, окруженной садом, нет уютных кресел, накрытого к трапезе стола с кружевной скатертью и кипящим самоваром, нет атмосферы дома, в котором прожило несколько поколений. Режиссер очистил сцену от быта, оставив поле битвы страстей, разбитых иллюзий, неслучившихся надежд», — рассказали организаторы.
Роли исполнят: Владимир Симонов, Елена Андреевна, Анна Дубровская, Мария Бердинских, Мария Войницкая, Людмила Максакова, Иван Войницкий , Сергей Маковецкий, Владимир Вдовиченков.
Показы пройдут в Краснодарском театре драмы имени Горького. Начало в 19:00.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 7 октября состоится спектакль по мотивам романа «Преступление и наказание».