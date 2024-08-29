«Документы проверены»: 87% сделок на Авито в Краснодарском крае совершили верифицированные продавцы

Аналитики сервиса онлайн-объявлений выяснили, какие способы верификации чаще всего выбирают ее пользователи

По данным исследования, при выборе продавца покупатели больше всего доверяют проверке через Госуслуги — 67% и по паспорту — 66%. Частные продавцы для прохождения проверки чаще всего выбирают паспорт (38%), а юридические лица — ИНН (70%).

Каждый день верификацию на Авито проходит более 26 тысяч пользователей — это на 25% больше, чем год назад. Проверка подлинности профиля повышает прозрачность сделки: значок показывает, что за профилем стоит реальный человек или компания.

В Краснодарском крае верификацию прошли 14,4% от общего количества зарегистрированных пользователей платформы, а доля сделок с их участием достигла 87,4%.

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Подавляющее большинство, 78% от опрошенных продавцов, верифицируются на платформе как физические лица и получают значок «Документы проверены». Чаще всего частные продавцы подтверждают свои данные с помощью с помощью паспорта (38%), Сбер ID (23,6%) и водительского удостоверения (20%). Следющие по популярности — Т-ID, личный кабинет на Госуслугах и Alfa ID.

12% продавцов прошли проверку как юридические лица и получили значок «Реквизиты проверены». Из них 71% выбирает подтверждение профиля через ИНН, следом — T-ID для бизнеса и Сбер Бизнес ID. Еще около 10% продавцов на Авито проходят проверку как самозанятые через Госуслуги или банковский ID.

«Для продавцов при выборе инструмента для прохождения проверки важны прежде всего удобство и скорость — этими причинами руководствуется 63% опрошенных. 42% опрошенных проходят верификацию, так как видят, что продавцам со значком больше доверяют. Ещё 20% продавцов отмечают рост числа заявок после получения значка «Документы проверены» или «Реквизиты проверены». Покупатели, в свою очередь, больше доверяют давно знакомым инструментам — при этом постепенно знание о разных типах проверок растет», — объясняет директор департамента доверия и безопасности Авито Наталья Юматова.

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Также в перечне причин, мотивирующих пройти верификацию профиля, назвали наличие большего количества опций управления аккаунтом — например, возможность получить доступ к созданию профессионального профиля.

Цифровой бейдж «Документы проверены» присвают физлицам после проверки по паспорту, водительскому удостоверению, через Госуслуги или банковский ID (Сбер ID, Т-ID, Альфа ID). Значок «Реквизиты проверены» появляется после проверки по ИНН компании или авторизации через T-Бизнес ID, Сбер Бизнес ID и Альфа ID для бизнеса.