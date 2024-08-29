Между Туапсе и Сочи 3 сентября изменится график движения электричек

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

3 сентября изменится расписание пригородных электропоездов на участке Туапсе – Имеретинский курорт

29 августа компания «Кубань-Экпресс Пригород» сообщила, что 3 сентября изменится график движения двух поездов между Туапсе и Имеретинским курортом.

Читайте также:

На электричках №6801 и 6807 отменили остановки «Спутник» и «Мамедова Щель». Первый состав будет отправляться из Туапсе в 04:45 и прибывать на конечную в 08:09. Второй поезд будет отъезжать в 12:22, в Имерентинский курорт пассажиры приедут в 15:27.

Движение поезда №6831, курсирующего по тому же маршруту, на один день приостановят. По расписанию электричка отправляется из Туапсе в 07:36.

Как писали Юга.ру, в России запустили первую беспилотную «Ласточку». Автоматика с помощью нейронных сети самостоятельно оценивает ситуацию, принимает решения и выполняет необходимые действия. 

Поезда РЖД Сочи Транспорт Туапсинский район

Новости

Краснодарский край попал в топ-3 регионов РФ по росту цен на ремонт и запчасти автомобилей
Между Туапсе и Сочи 3 сентября изменится график движения электричек
Мужчины в 3 раза чаще женщин попадают в ДТП и нарушают закон за рулём — исследование
В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем для родителей первоклассников
В горах Карачаево-Черкесии планируют создать передвижной планетарий
В Каменском районе Ростовской области горит еще одна нефтебаза. Взрываются резервуары с топливом

Лента новостей

«Стиль игры претерпел существенные изменения»
Сегодня, 11:01
«Стиль игры претерпел существенные изменения»
Разбор матча ФК «Краснодар» с «Нижним Новгородом»
Акулы, чайки и подводные города
Сегодня, 11:42
Акулы, чайки и подводные города
Пять книг о море, которые помогут продлить лето
В Краснодаре День города отметят без салютов и «пиршеств»
Сегодня, 10:39
В Краснодаре День города отметят без салютов и «пиршеств»

Реклама на сайте