Между Туапсе и Сочи 3 сентября изменится график движения электричек
3 сентября изменится расписание пригородных электропоездов на участке Туапсе – Имеретинский курорт
29 августа компания «Кубань-Экпресс Пригород» сообщила, что 3 сентября изменится график движения двух поездов между Туапсе и Имеретинским курортом.
На электричках №6801 и 6807 отменили остановки «Спутник» и «Мамедова Щель». Первый состав будет отправляться из Туапсе в 04:45 и прибывать на конечную в 08:09. Второй поезд будет отъезжать в 12:22, в Имерентинский курорт пассажиры приедут в 15:27.
Движение поезда №6831, курсирующего по тому же маршруту, на один день приостановят. По расписанию электричка отправляется из Туапсе в 07:36.
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