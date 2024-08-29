Между Туапсе и Сочи 3 сентября изменится график движения электричек

29 августа компания «Кубань-Экпресс Пригород» сообщила , что 3 сентября изменится график движения двух поездов между Туапсе и Имеретинским курортом.

На электричках №6801 и 6807 отменили остановки «Спутник» и «Мамедова Щель». Первый состав будет отправляться из Туапсе в 04:45 и прибывать на конечную в 08:09. Второй поезд будет отъезжать в 12:22, в Имерентинский курорт пассажиры приедут в 15:27.

Движение поезда №6831, курсирующего по тому же маршруту, на один день приостановят. По расписанию электричка отправляется из Туапсе в 07:36.