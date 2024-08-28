В России запустили первую беспилотную «Ласточку»
РЖД запустили первый электропоезд, который перевозит пассажиров в автоматическом режиме
28 августа РЖД сообщили, что запустили регулярные рейсы «Ласточки» в режиме «автопилот». По международной классификации это третий из четырех возможных уровней автоматизации.
Караоке и спа-вагон:
Автоматика с помощью нейронных сети самостоятельно оценивает ситуацию, принимает решения и выполняет необходимые действия. При этом машинист находится в кабине для контроля, открытия и закрытия дверей. В любой момент он сможет взять управление поездом в свои руки. Это обеспечивает двойной контроль.
Как рассказали в РЖД, специалисты учли все возможные нюансы, чтобы обеспечить безопасность пассажиров. Автопилот и система умного зрения реагируют на различные сценарии нештатных ситуаций раньше, чем машинист. Все системы прошли испытания и получили сертификаты.
Автоматизированная «Ласточка» будет курсировать по Московскому центральному кольцу.
Как писали Юга.ру, между Минеральными Водами и Дербентом планируют запустить «Ласточку». Дорога займет пять часов.