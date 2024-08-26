Родители жалуются, что их детей не принимают в 10-е классы школ Краснодарского края

Кубанские родители пожаловались, что не могут отдать детей в 10-й класс из-за новой системы отбора

24 августа «Российская газета» сообщила , что жители Краснодарского края жалуются, что школы отказываются принимать их детей в 10-й класс. Как пишет издание, если средний балл аттестата не дотягивает до установленной планки, ученику предлагают продолжить обучение в техникуме или колледже.

Однако родительские жалобы говорят о другом. В школе № 107 из девяти 9-х классов сделали два 10-х. Анна Бурдина заявила, что её сын Кирилл ни в один не попал.

Директор краснодарской школы № 8 Лидия Цимбал рассказала, что в её учебном заведении сформировали два универсальных 10-х класса. Никаких отборов учителя не проводили.

Однако в региональном министерстве образования заявили, что проблемы нет. В ведомстве заверили, что у учеников, желающих учиться дальше в школе, есть возможность поступления в универсальный класс.

«У него всего три тройки было в аттестате, а все экзамены на четверки сдал. Но нам выдали бумагу, что у него баллов не хватает для приема в 10-й класс. Сказали, что для нас нет мест. Как так? Теперь нас вынуждают бегать по городу и решать, куда приткнуть своих детей. Это просто безобразие», — возмутилась женщина.

Сын Елены Усатенко учился в новороссийской школе № 34 с момента её открытия. В его аттестате одни четверки, но в профильный класс подростка не взяли, сославшись на недобор баллов.

Напомним, в России с 1 сентября 2023 года действует новый федеральный государственный образовательный стандарт третьего поколения (ФГОС-3). Он предполагает, что ученики 10-11 классов должны изучать не менее двух предметов на углубленном уровне в профильных классах, куда их отбирают по установленным школой критериям.

Универсальные классы остались, но и там два предмета будут изучаться на углубленном уровне, так что и их нельзя считать общеобразовательными.

«Коммерсантъ» пишет, что сразу в нескольких регионах России родители столкнулись с невозможностью зачислить детей в 10-й класс. Генпрокуратура выступает на стороне родителей. Там настаивают, что все желающие должны получить возможность продолжить образование.

«В итоге новый ФГОС стал лазейкой, благодаря которой общеобразовательные классы, куда не проводится отбор, просто исчезли», — заявила «Коммерсанту» председатель общественного движения «Родители Москвы» Илона Менькова.