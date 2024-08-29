В Каменском районе Ростовской области горит еще одна нефтебаза. Взрываются резервуары с топливом

Нефтебаза под Каменск-Шахтинском горит второй день после удара беспилотников. Еще один пожар — в Пролетарске — не могут потушить с 18 августа

В ночь на 28 августа в Ростовской области под Каменск-Шахтинском после атаки беспилотников загорелась нефтебаза. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что было сбито четыре БПЛА. «Пострадавших нет. В тушении задействованы силы экстренного реагирования. Угроза распространения огня на жилые дома отсутствует», — написал Голубев в своем телеграм-канале. Издание 161.RU опубликовало видео пожара, который сняли местные жители.

Вечером 28 августа телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что на нефтебазе в Каменском районе произошел новый взрыв — загорелся ещё один резервуар с топливом. В телеграм-канале и на сайте МЧС Ростовской области нет информации о тушении пожара на нефтебазе, администрация Каменского района также не комментирует произошедшее.

Утром 29 августа РИА Новости со ссылкой на представителя районной администрации сообщило, что пожар продолжается, его тушат, угрозы распространения огня на жилые дома нет.