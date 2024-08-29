«Чистая среда» приглашает краснодарцев на экологические мастер-классы

Краснодарцам предлагают создать обложку на паспорт из пакетов, открытку из яичных лотков и брелок из старых джинсов (6+)

Как писали Юга.ру, «Чистая среда» открыла в Краснодаре бесплатную экобиблиотеку. Пока в ней собрано 20 бестселлеров — книги о свалках и перепотреблении, изменении климата, деревьях и исчезновении насекомых.