«Чистая среда» приглашает краснодарцев на экологические мастер-классы
Краснодарцам предлагают создать обложку на паспорт из пакетов, открытку из яичных лотков и брелок из старых джинсов (6+)
Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 31 августа серию мастер-классов по рукоделию.
Не мусор, а вторсырье:
Расписание:
- 12:00 — мастер-класс по апсайклингу. Участники изготовят брелок из старых джинсов. Вход свободный, регистрация по ссылке;
- 14:00 — мастер-класс по апсайклингу. Участники создадут обложку для паспорта из старых пакетов. Стоимость 300 рублей, регистрация по ссылке;
- 16:00 — мастер-класс для детей. Участники сделают открытку из яичных лотков, картона и красок. Стоимость 200 рублей, регистрация по ссылке.
Экоцентр «Чистая среда» находится по адресу улица Одесская, 48В.
Как писали Юга.ру, «Чистая среда» открыла в Краснодаре бесплатную экобиблиотеку. Пока в ней собрано 20 бестселлеров — книги о свалках и перепотреблении, изменении климата, деревьях и исчезновении насекомых.
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