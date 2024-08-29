«Чистая среда» приглашает краснодарцев на экологические мастер-классы

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Краснодарцам предлагают создать обложку на паспорт из пакетов, открытку из яичных лотков и брелок из старых джинсов (6+)

Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 31 августа серию мастер-классов по рукоделию.

Не мусор, а вторсырье:

Расписание:

  • 12:00 — мастер-класс по апсайклингу. Участники изготовят брелок из старых джинсов. Вход свободный, регистрация по ссылке;
  • 14:00 — мастер-класс по апсайклингу. Участники создадут обложку для паспорта из старых пакетов. Стоимость 300 рублей, регистрация по ссылке;
  • 16:00 — мастер-класс для детей. Участники сделают открытку из яичных лотков, картона и красок. Стоимость 200 рублей, регистрация по ссылке.

Экоцентр «Чистая среда» находится по адресу улица Одесская, 48В.

Как писали Юга.ру, «Чистая среда» открыла в Краснодаре бесплатную экобиблиотеку. Пока в ней собрано 20 бестселлеров — книги о свалках и перепотреблении, изменении климата, деревьях и исчезновении насекомых. 

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