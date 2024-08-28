В Японском саду Краснодара пройдут мастер-классы по живописи и графике

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Краснодарцев приглашают на два творческих мастер-класса. Участники создадут пейзаж Японского сада и научатся рисовать миниатюрные деревья и животных (14+)

Японский сад Краснодара анонсировал на 7 сентября творческие мастер-кассы.

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В 10:00 начнется занятие по созданию живописного этюда по мотивам пейзажа Японского сада — вида на пагоду Тахото. На мастер-классе участникам расскажут об основах рисования пейзажей, особенностях японской культуры и архитектуры, а также техниках работы с акриловыми красками.

«Мастер-класс пройдёт под руководством опытного художника, который поделится своими знаниями и поможет вам создать настоящий шедевр», — рассказали организаторы.

В 14:00 пройдет занятие по созданию графического изображения «Бонсай и кот». Участники познакомятся с историей и философией японской культуры, а также научатся рисовать миниатюрные деревья и животных.

Стоимость участия в одном мастер-классе 2000 рублей. Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий». Участников просят подойти за 10 минут до начала мероприятия. 

Как писали Юга.ру, в Японском саду Краснодара 8 сентября пройдет первый осенний концерт. На сцене театра Но выступит ансамбль традиционной японской музыки.

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