В Японском саду Краснодара пройдут мастер-классы по живописи и графике

Краснодарцев приглашают на два творческих мастер-класса. Участники создадут пейзаж Японского сада и научатся рисовать миниатюрные деревья и животных (14+)

В 10:00 начнется занятие по созданию живописного этюда по мотивам пейзажа Японского сада — вида на пагоду Тахото. На мастер-классе участникам расскажут об основах рисования пейзажей, особенностях японской культуры и архитектуры, а также техниках работы с акриловыми красками.

«Мастер-класс пройдёт под руководством опытного художника, который поделится своими знаниями и поможет вам создать настоящий шедевр», — рассказали организаторы.

В 14:00 пройдет занятие по созданию графического изображения «Бонсай и кот». Участники познакомятся с историей и философией японской культуры, а также научатся рисовать миниатюрные деревья и животных.

Стоимость участия в одном мастер-классе 2000 рублей. Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий». Участников просят подойти за 10 минут до начала мероприятия.