В Японском саду Краснодара пройдет первый осенний концерт

На сцене театра Но выступит ансамбль традиционной японской музыки (7+)

Телеграм-канал парка «Краснодар» анонсировал на 8 сентября концерт ансамбля традиционной японской музыки «Мацукадзе» («ветер в соснах»).

Хоррор с танцами и спецэффектами:

Все участники обучались и продолжают учиться у японских мастеров. Ансамбль исполнит традиционные пьесы жанров гайкёку и хонкёку на музыкальных инструментах кото, сямисен, сякухати, хитойогири.

Артисты выступят на сцене театра Но. Начало — в 19:30. Стоимость — 2200 рублей. Билет даёт возможнсть без очереди пройти в Японский сад.