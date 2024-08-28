В Японском саду Краснодара пройдет первый осенний концерт
На сцене театра Но выступит ансамбль традиционной японской музыки (7+)
Телеграм-канал парка «Краснодар» анонсировал на 8 сентября концерт ансамбля традиционной японской музыки «Мацукадзе» («ветер в соснах»).
Хоррор с танцами и спецэффектами:
Все участники обучались и продолжают учиться у японских мастеров. Ансамбль исполнит традиционные пьесы жанров гайкёку и хонкёку на музыкальных инструментах кото, сямисен, сякухати, хитойогири.
Артисты выступят на сцене театра Но. Начало — в 19:30. Стоимость — 2200 рублей. Билет даёт возможнсть без очереди пройти в Японский сад.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре анонсировали на 9 октября концерт памяти Егора Летова. Со сцены ДК Железнодорожников прозвучат хиты «Гражданской обороны» в исполнении большого симфонического оркестра и хора.