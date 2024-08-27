В Краснодаре покажут спектакль «Парфюмер» по мотивам скандального романа

Билетный оператор «Кассир» анонсировал на 24 ноября спектакль «Парфюмер». В основе сценария лежит одноименный роман немецкого драматурга и прозаика Патрика Зюскинда.

Действие оригинала происходит во Франции середины XVIII века во времена царствования Людовика XV. У главного героя Жан-Батиста Гренуя невероятно тонкое и сильное обоняние. Его мать умерла, кода он был младенцем. Рос Жан-Батист в приюте, где постоянно переносил побои и болезни. Став взрослым, он отправляется в город Грасс, парфюмеры которого владеют секретами мастерства.

Главную роль исполняет Андрей Носков («Кто в доме хозяин?»).

Спектакль начнется в 19:00 в ДК Железнодорожников по адресу улица Привокзальная площадь, 1.