В Краснодаре покажут спектакль «Парфюмер» по мотивам скандального романа

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В Краснодаре 24 ноября состоится спектакль по мотивам произведения Патрика Зюскинда (16+)

Билетный оператор «Кассир» анонсировал на 24 ноября спектакль «Парфюмер». В основе сценария лежит одноименный роман немецкого драматурга и прозаика Патрика Зюскинда.

Малой, Ахмедова, Старовойтов:

Действие оригинала происходит во Франции середины XVIII века во времена царствования Людовика XV. У главного героя Жан-Батиста Гренуя невероятно тонкое и сильное обоняние. Его мать умерла, кода он был младенцем. Рос Жан-Батист в приюте, где постоянно переносил побои и болезни. Став взрослым, он отправляется в город Грасс, парфюмеры которого владеют секретами мастерства.

Главную роль исполняет Андрей Носков («Кто в доме хозяин?»).

Спектакль начнется в 19:00 в ДК Железнодорожников по адресу улица Привокзальная площадь, 1.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 9 октября хор и оркестр исполнят хиты группы «Гражданская оборона». 

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