Горько! В Краснодаре состоится спектакль-концерт «За молодых»

В Краснодаре на 30 августа анонсировали спектакль-концерт «За молодых».

В программе: народные гулянья с живым музыкальным сопровождением, знакомство со свадебными традициями казаков, выкуп невесты, разнообразные танцевальные номера, банкет в стилистике 2000-х. В постановке задействованы актёры театра имени Горького.

«Теперь необязательно иметь друзей или родственников, чтобы стать гостьем настоящей кубанской свадьбы. С нами вы окажитесь в эпицентре ярких и ключевых событий главного семейного торжества», — рассказали организаторы.

Начало показа в 15:00. Спектакль пройдет в культуроном центре «Пустое место» по адресу улица Зиповская, 5, корпус 33.