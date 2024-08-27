Горько! В Краснодаре состоится спектакль-концерт «За молодых»

Краснодарский край

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  • © Фото Sweet Ice Cream Photography, unsplash.com
    © Фото Sweet Ice Cream Photography, unsplash.com

Краснодарцам покажут спектакль с насыщенной концертной программой (18+)

В Краснодаре на 30 августа анонсировали спектакль-концерт «За молодых».

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В программе: народные гулянья с живым музыкальным сопровождением, знакомство со свадебными традициями казаков, выкуп невесты, разнообразные танцевальные номера, банкет в стилистике 2000-х. В постановке задействованы актёры театра имени Горького.

«Теперь необязательно иметь друзей или родственников, чтобы стать гостьем настоящей кубанской свадьбы. С нами вы окажитесь в эпицентре ярких и ключевых событий главного семейного торжества», — рассказали организаторы.

Начало показа в 15:00. Спектакль пройдет в культуроном центре «Пустое место» по адресу улица Зиповская, 5, корпус 33.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 7 октября состоится спектакль по мотивам романа «Преступление и наказание». 

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