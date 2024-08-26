В Краснодаре покажут гастрольный спектакль «РаскольникOFF» по Достоевскому

В Краснодаре 7 октября состоится спектакль по мотивам романа «Преступление и наказание» (16+)

Билетный оператор «Кассир» анонсировал на 7 октября спектакль «РаскольникOFF». Это постановка Московского современного художественного театра, основанная на произведении Федора Достоевского «Преступление и наказание».

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«Классическая постановка с элементами современности, понятная для публики любого возраста. В ней размышления о вере и нравственности переплетаются с головокружительным детективным сюжетом, а от философии до убийства, от комнаты Родиона Романовича Раскольникова до дома старухи-процентщицы всего 730 шагов», — рассказали организаторы. Роли исполнят: Иван Николаев, Елена Проклова, Владимир Большов, Артем Груненков, Алексей Жуковский, Александра Климова, Ольга Незговорова, Светлана Клаус, Сергей Маховиков. Начало в 19:00. Показ пройдет в Краснодарском театре драмы имени Горького.