В Краснодаре покажут гастрольный спектакль «РаскольникOFF» по Достоевскому

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Marco Bianchetti сайта unsplash.com
    © Фото пользователя Marco Bianchetti сайта unsplash.com

В Краснодаре 7 октября состоится спектакль по мотивам романа «Преступление и наказание» (16+)

Билетный оператор «Кассир» анонсировал на 7 октября спектакль «РаскольникOFF». Это постановка Московского современного художественного театра, основанная на произведении Федора Достоевского «Преступление и наказание».

Хоррор с танцами и спецэффектами:

«Классическая постановка с элементами современности, понятная для публики любого возраста. В ней размышления о вере и нравственности переплетаются с головокружительным детективным сюжетом, а от философии до убийства, от комнаты Родиона Романовича Раскольникова до дома старухи-процентщицы всего 730 шагов», — рассказали организаторы.

Роли исполнят: Иван Николаев, Елена Проклова, Владимир Большов, Артем Груненков, Алексей Жуковский, Александра Климова, Ольга Незговорова, Светлана Клаус, Сергей Маховиков.

Начало в 19:00. Показ пройдет в Краснодарском театре драмы имени Горького.

Как писали Юга.ру, в России выпустят сериал «Преступление и наказание» по мотивам одноименного романа Федора Достоевского. В экранизации перед зрителями предстанет современный Петербург.

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В Краснодаре покажут гастрольный спектакль «РаскольникOFF» по Достоевскому
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