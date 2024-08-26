В Краснодаре покажут гастрольный спектакль «РаскольникOFF» по Достоевскому
В Краснодаре 7 октября состоится спектакль по мотивам романа «Преступление и наказание» (16+)
Билетный оператор «Кассир» анонсировал на 7 октября спектакль «РаскольникOFF». Это постановка Московского современного художественного театра, основанная на произведении Федора Достоевского «Преступление и наказание».
Хоррор с танцами и спецэффектами:
«Классическая постановка с элементами современности, понятная для публики любого возраста. В ней размышления о вере и нравственности переплетаются с головокружительным детективным сюжетом, а от философии до убийства, от комнаты Родиона Романовича Раскольникова до дома старухи-процентщицы всего 730 шагов», — рассказали организаторы.
Роли исполнят: Иван Николаев, Елена Проклова, Владимир Большов, Артем Груненков, Алексей Жуковский, Александра Климова, Ольга Незговорова, Светлана Клаус, Сергей Маховиков.
Начало в 19:00. Показ пройдет в Краснодарском театре драмы имени Горького.
Как писали Юга.ру, в России выпустят сериал «Преступление и наказание» по мотивам одноименного романа Федора Достоевского. В экранизации перед зрителями предстанет современный Петербург.