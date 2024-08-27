В Краснодаре пройдет фестиваль для любителей аниме, косплея и поп-культуры

В программу фестиваля «Фандом Балкон» войдут косплей-шоу со сценками и дефиле, караоке-шоу, танцы и кавердэнс (12+)

В Краснодаре анонсировали на 22 сентября фестиваль «Фандом Балкон» для любителей аниме, косплея и поп-культуры.

Запланировано шоу со сценками и дефиле, караоке-шоу, танцы и кавердэнс, конкурс арта, лекции и мастер-классы от профессиональных косплееров. Также для гостей подготовят стенды с активностями по популярным играм, зону с приставками и ретро-консолями, ярмарку, на которой представят товары по мотивам произведений поп-культуры.

«Программа мероприятия специально формируется таким образом, чтобы каждый фандомный гость нашел что-то близкое конкретно для себя. Нам кажется, Краснодару не хватало большого фестиваля в формате ДК, когда гости и участники могут не просто пообщаться со старыми знакомыми, но и комфортно расположиться в зале и посмотреть насыщенную шоу-программу», — рассказали организаторы.

Фестиваль пройдет с 11:00 до 20:00 в ДС «Олимп» по адресу улица Береговая, 144.