В Краснодаре состоится кинолекторий по фильму «Доживем до понедельника» 1968 года
Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить советский чёрно-белый фильм (6+)
Краснодарский музей имени Фелицына анонсировал на 27 августа кинолекторий по фильму «Доживем до понедельника».
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Начало в 15:00 по адресу улица Гимназическая, 67. Вход свободный.
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