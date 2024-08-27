В Краснодаре состоится кинолекторий по фильму «Доживем до понедельника» 1968 года

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

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Краснодарский музей имени Фелицына анонсировал на 27 августа кинолекторий по фильму «Доживем до понедельника».

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Начало в 15:00 по адресу улица Гимназическая, 67. Вход свободный.

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