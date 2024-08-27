В Краснодаре состоится кинолекторий по фильму «Доживем до понедельника» 1968 года

Это одна из наиболее известных лент о школе и учителях. Режиссер Станислав Ростоцкий показал три дня из жизни девятого класса обычной советской средней школы в одном из районов Москвы — четверг, пятницу, субботу в середине осени. Юная учительница Наталья Горелова помогает старшему коллеге Илье Мельникову справиться с кризисом

Начало в 15:00 по адресу улица Гимназическая, 67. Вход свободный.