Маркет и выставка современного искусства пройдут центре Краснодара

Краснодарские художники представят свои работы на однодневной выставке в этно-дворике «Тулум» (0+)

Объединение краснодарских художников «ЦХ» анонсировало* на 31 августа выставку современного искусства. Ранее выставка арт-проекта проходила в Booker Coffee. Посетители увидят работы четырех авторов — Германа Инга, Анастасии Булгаковой, Ивана Минькова и Александра Цыплакова. Некоторые картины можно будет приобрести.

Также в программе: маркет с товарами локальных брендов и ремесленников;

аниматоры и развлекательная программа для детей;

зона отдыха с лежаками, зонтиками и надувными кругами;

барбекю и диджей-сеты. Выставка и маркет будут работать с 14:00 до 2 часов ночи. Вход свободный. Этно-дворик «Тулум» находится по адресу: улица Красная, 174/3