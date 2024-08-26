Маркет и выставка современного искусства пройдут центре Краснодара
Краснодарские художники представят свои работы на однодневной выставке в этно-дворике «Тулум» (0+)
Объединение краснодарских художников «ЦХ» анонсировало* на 31 августа выставку современного искусства. Ранее выставка арт-проекта проходила в Booker Coffee.
Посетители увидят работы четырех авторов — Германа Инга, Анастасии Булгаковой, Ивана Минькова и Александра Цыплакова. Некоторые картины можно будет приобрести.
Душа, характер, эмоции:
Также в программе:
- маркет с товарами локальных брендов и ремесленников;
- аниматоры и развлекательная программа для детей;
- зона отдыха с лежаками, зонтиками и надувными кругами;
- барбекю и диджей-сеты.
Выставка и маркет будут работать с 14:00 до 2 часов ночи. Вход свободный. Этно-дворик «Тулум» находится по адресу: улица Красная, 174/3
Как писали Юга.ру, в Краснодаре в арт-пространстве «Сити-холл» покажут бесплатную выставку «В лучах уходящего лета». Она будет работать до 25 ноября.
*Instagram — соцсеть, принадлежащая корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.