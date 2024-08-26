Маркет и выставка современного искусства пройдут центре Краснодара

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Booker Coffee» https://t.me/bookercoffee/122
    © Скриншот из телеграм-канала «Booker Coffee» https://t.me/bookercoffee/122

Краснодарские художники представят свои работы на однодневной выставке в этно-дворике «Тулум» (0+)

Объединение краснодарских художников «ЦХ» анонсировало* на 31 августа выставку современного искусства. Ранее выставка арт-проекта проходила в Booker Coffee.

Посетители увидят работы четырех авторов — Германа Инга, Анастасии Булгаковой, Ивана Минькова и Александра Цыплакова. Некоторые картины можно будет приобрести.

Душа, характер, эмоции:

Также в программе:

  • маркет с товарами локальных брендов и ремесленников;
  • аниматоры и развлекательная программа для детей;
  • зона отдыха с лежаками, зонтиками и надувными кругами;
  • барбекю и диджей-сеты.

Выставка и маркет будут работать с 14:00 до 2 часов ночи. Вход свободный. Этно-дворик «Тулум» находится по адресу: улица Красная, 174/3

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в арт-пространстве «Сити-холл» покажут бесплатную выставку «В лучах уходящего лета». Она будет работать до 25 ноября.

*Instagram — соцсеть, принадлежащая корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

Афиша Выставки Искусство Краснодар

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