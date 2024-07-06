Мэрия Краснодара отреставрирует здание школы, которому больше 100 лет

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала https://t.me/emnaumov
    © Скриншот видео из телеграм-канала https://t.me/emnaumov

В Краснодаре в школе №8 стартовал капремонт. Это объект культурного значения — здание было построено в 1913 году

4 июля мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в школе №8 начался капитальный ремонт. Сразу несколько подрядчиков взялись за восстановление объекта культурного наследия.

Рабочие закрыли пол защитным материалом, чтобы сохранить исторический паркет. Позже его отшлифуют, покроют лаком и устранят мелкие дефекты. Старые двери заменят на современные. Также отреставрируют центральную лестницу и перила с ковкой.

«Пифагор» — всё:

По словами мэра, летом планируется привести в порядок подвал и первый этаж. Фасад здания со стороны улиц Советской и Красноармейской и второй этаж приведут в порядок к 2025/26 учебному году.

Краснодарская школа № 8 носит имя ее выпускника Героя Советского Союза Геннадия Игнатова. Здание было построено в 1913 году. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в мае 2024 года начали реставрацию дома архитектора Косякина.

Капремонт Краснодар Памятники архитектуры Школа

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