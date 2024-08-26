Краснодарцы смогут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ. Где и когда

Краснодарцы смогут анонимно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ в сквере им. Жукова

Мобильный пункт будет работать с 10:00 до 14:00 в сквере им. Жукова. Диагностика займет около 15 минут.

Мэрия Краснодара сообщила , что 30 августа желающие смогут бесплатно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ. Акцию проводят краевое министерство здравоохранения и «Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД».

СПИД, ВИЧ и все такое:

«Также жители и гости города смогут проконсультироваться со специалистом и получить ответы на вопросы, связанные с профилактикой ВИЧ», — сообщили в администрации.

21 августа телеканал «Краснодар» со ссылкой на данные краевого минздрава сообщил, что с января 2024 года в регионе было зарегистрировано 860 случаев ВИЧ-инфекции. Это на 18,1% меньше, чем в первом полугодии 2023 года.

Всего в Краснодарском крае проживает более 23 тыс. человек с подтвержденной ВИЧ-инфекцией.