Краснодарцы смогут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ. Где и когда
Краснодарцы смогут анонимно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ в сквере им. Жукова
Мэрия Краснодара сообщила, что 30 августа желающие смогут бесплатно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ. Акцию проводят краевое министерство здравоохранения и «Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД».
Мобильный пункт будет работать с 10:00 до 14:00 в сквере им. Жукова. Диагностика займет около 15 минут.
СПИД, ВИЧ и все такое:
«Также жители и гости города смогут проконсультироваться со специалистом и получить ответы на вопросы, связанные с профилактикой ВИЧ», — сообщили в администрации.
21 августа телеканал «Краснодар» со ссылкой на данные краевого минздрава сообщил, что с января 2024 года в регионе было зарегистрировано 860 случаев ВИЧ-инфекции. Это на 18,1% меньше, чем в первом полугодии 2023 года.
Всего в Краснодарском крае проживает более 23 тыс. человек с подтвержденной ВИЧ-инфекцией.
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