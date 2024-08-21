В Краснодарском крае снова выросла заболеваемость ковидом: выздоровевших меньше
На Кубани за последнюю неделю коронавирусом заболели 399 человек, а выздоровели — 340. В России заболеваемость в этот период выросла на 31,4%
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что с 12 по 18 августа на Кубани выявили 399 случаев коронавируса. В числе заболевших 207 женщин, 192 мужчины и 68 детей. Самому старшему пациенту 90 лет, самому младшему — один месяц.
Всего за прошедшую неделю госпитализировали 100 жителя края. За этот же период выздоровели 340 человек.
Распределение новых заболевших коронавирусом по городам и районам Кубани:
- Краснодар — выявили 175 случаев;
- Сочи — 34;
- Ейский район — 16;
- Тимашевский район — 15;
- Армавир, Горячий Ключ, Северский и Белоглинский район — по 13;
- Каневской район — 10;
- Новороссийск и Новокубанский район — по 9;
- Кущевский район — 8;
- Тихорецкий район — 7;
- Геленджик и Мостовской район — по 6;
- Абинский, Динской, Крымский и Успенский районы — по 5;
- в Анапа и Павловский район — по 4;
- Белореченский, Выселковский, Крыловский и Староминский районы — по 3;
- Курганинский, Славянский и Туапсинском районы — по 2;
- Апшеронский, Гулькевичский, Красноармейский, Приморско-Ахтарский, Тбилисский и Темрюкский районы — по 1.
Неделей ранее, с 5 по 11 августа, специалисты выявили 362 случая заражения, до этого — 213 случаев, а в конце июля — 196 случаев.
Также на сайте «Объясняем.РФ» в разделе «Стопкоронавирус» указано, что с 12 по 18 августа заболеваемость ковидом в России выросла на 31,4% по сравнению с предыдущей неделей.
Всего заболеваемость выросла в 71 регионе РФ — шестую неделю подряд. С 5 по 11 августа она увеличилась на 29,1%.
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