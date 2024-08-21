В Краснодарском крае снова выросла заболеваемость ковидом: выздоровевших меньше

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Кубани за последнюю неделю коронавирусом заболели 399 человек, а выздоровели — 340. В России заболеваемость в этот период выросла на 31,4%

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что с 12 по 18 августа на Кубани выявили 399 случаев коронавируса. В числе заболевших 207 женщин, 192 мужчины и 68 детей. Самому старшему пациенту 90 лет, самому младшему — один месяц.

Всего за прошедшую неделю госпитализировали 100 жителя края. За этот же период выздоровели 340 человек.

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Распределение новых заболевших коронавирусом по городам и районам Кубани:

  • Краснодар — выявили 175 случаев;
  • Сочи — 34;
  • Ейский район — 16;
  • Тимашевский район — 15;
  • Армавир, Горячий Ключ, Северский и Белоглинский район — по 13;
  • Каневской район — 10;
  • Новороссийск и Новокубанский район — по 9;
  • Кущевский район — 8;
  • Тихорецкий район — 7;
  • Геленджик и Мостовской район — по 6;
  • Абинский, Динской, Крымский и Успенский районы — по 5;
  • в Анапа и Павловский район — по 4;
  • Белореченский, Выселковский, Крыловский и Староминский районы — по 3;
  • Курганинский, Славянский и Туапсинском районы — по 2;
  • Апшеронский, Гулькевичский, Красноармейский, Приморско-Ахтарский, Тбилисский и Темрюкский районы — по 1.

Неделей ранее, с 5 по 11 августа, специалисты выявили 362 случая заражения, до этого — 213 случаев, а в конце июля — 196 случаев.

Также на сайте «Объясняем.РФ» в разделе «Стопкоронавирус» указано, что с 12 по 18 августа заболеваемость ковидом в России выросла на 31,4% по сравнению с предыдущей неделей. 

Всего заболеваемость выросла в 71 регионе РФ — шестую неделю подряд. С 5 по 11 августа она увеличилась на 29,1%.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае и Ростовской области лекарства в 2024 году подорожали на 25%.

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