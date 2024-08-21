В Краснодарском крае снова выросла заболеваемость ковидом: выздоровевших меньше

На Кубани за последнюю неделю коронавирусом заболели 399 человек, а выздоровели — 340. В России заболеваемость в этот период выросла на 31,4%

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что с 12 по 18 августа на Кубани выявили 399 случаев коронавируса. В числе заболевших 207 женщин, 192 мужчины и 68 детей. Самому старшему пациенту 90 лет, самому младшему — один месяц.

Всего за прошедшую неделю госпитализировали 100 жителя края. За этот же период выздоровели 340 человек.