В Краснодаре покажут музыкальный пластический спектакль «Искушение Паганини»

Билетный оператор «Кассир» анонсировал на 20 сентября музыкальный пластический спектакль «Искушение Паганини». Постановку по пьесе Дмитрия Бочарова привозит в кубанскую столицу московский театр «Мэтод».

Произведения итальянского композитора Паганини исполнит победитель международных конкурсов Святослав Мороз. Зрителям покажут терзания души великого мастера, его борьбу с самим собой и с непростой жизнью.

«Посмотрев наш спектакль, вы насладитесь прекрасным оперным вокалом, пластикой балета, мистикой и магией музыки великого гения», — рассказали организаторы.

Начало спектакля в 19:00. Шоу состоится в ДК Железнодорожников по адресу улица Привокзальная площадь, 1.