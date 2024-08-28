В Краснодаре покажут музыкальный пластический спектакль «Искушение Паганини»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото freepic.diller, Freepik.com
    © Фото freepic.diller, Freepik.com

В Краснодаре 20 сентября состоится гастрольный спектакль московского театра «Мэтод» (16+)

Билетный оператор «Кассир» анонсировал на 20 сентября музыкальный пластический спектакль «Искушение Паганини». Постановку по пьесе Дмитрия Бочарова привозит в кубанскую столицу московский театр «Мэтод».

Малой, Ахмедова, Старовойтов:

Произведения итальянского композитора Паганини исполнит победитель международных конкурсов Святослав Мороз. Зрителям покажут терзания души великого мастера, его борьбу с самим собой и с непростой жизнью.

«Посмотрев наш спектакль, вы насладитесь прекрасным оперным вокалом, пластикой балета, мистикой и магией музыки великого гения», — рассказали организаторы.

Начало спектакля в 19:00. Шоу состоится в ДК Железнодорожников по адресу улица Привокзальная площадь, 1.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 14 и 15 октября состоится спектакль по мотивам классической юридической драмы «12 разгневанных мужчин».

Афиша Искусство Краснодар отдых Развлечения События Театры

Новости

Поющий фонтан в Олимпийском парке Сочи закрыли на пять дней
Как найти бесплатное жилье и работу с проживанием: инструкция для переселенцев из Курской области
В Краснодаре покажут музыкальный пластический спектакль «Искушение Паганини»
В Японском саду Краснодара пройдет первый осенний концерт
В Краснодаре покажут спектакль «Парфюмер» по мотивам скандального романа
Горько! В Краснодаре состоится спектакль-концерт «За молодых»

Лента новостей

«Излишне рискованный рисунок»
26 августа, 09:49
«Излишне рискованный рисунок»
Разбор победы ФК «Краснодар» в Москве
В Краснодаре создали картины из пластика в стиле треш-арт
26 августа, 15:15 Реклама
В Краснодаре создали картины из пластика в стиле треш-арт
Фоторепортаж
Аэропорт Сочи может запустить вертолетные рейсы в Краснодар
25 августа, 15:05
Аэропорт Сочи может запустить вертолетные рейсы в Краснодар

Реклама на сайте