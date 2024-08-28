В Краснодаре покажут музыкальный пластический спектакль «Искушение Паганини»
В Краснодаре 20 сентября состоится гастрольный спектакль московского театра «Мэтод» (16+)
Билетный оператор «Кассир» анонсировал на 20 сентября музыкальный пластический спектакль «Искушение Паганини». Постановку по пьесе Дмитрия Бочарова привозит в кубанскую столицу московский театр «Мэтод».
Малой, Ахмедова, Старовойтов:
Произведения итальянского композитора Паганини исполнит победитель международных конкурсов Святослав Мороз. Зрителям покажут терзания души великого мастера, его борьбу с самим собой и с непростой жизнью.
«Посмотрев наш спектакль, вы насладитесь прекрасным оперным вокалом, пластикой балета, мистикой и магией музыки великого гения», — рассказали организаторы.
Начало спектакля в 19:00. Шоу состоится в ДК Железнодорожников по адресу улица Привокзальная площадь, 1.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 14 и 15 октября состоится спектакль по мотивам классической юридической драмы «12 разгневанных мужчин».