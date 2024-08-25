Вершина Агепста, каньоны и ледники. Космонавт показал, как выглядят горы Сочи с борта МКС

24 августа ТАСС опубликовало фотографию горных хребтов Сочи. Снимок сделал командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко с борта Международной космической станции. «Одни из самых впечатляющих горных массивов России — горные хребты Сочи, которые занимают большую часть территории города. Находясь на стыке Черноморского побережья и Кавказских гор, Сочи имеет четкое деление на высокогорные, среднегорные и низкогорные области, которые отчетливо видны на снимке», — отметил Кононенко.

Космонавт рассказал, что в высокогорной области Сочи можно рассмотреть одну из самых высоких вершин — Агепсту и ледниковые цирки и озера, русла рек, образующие ущелья и каньоны.

«Ледников можно насчитать как минимум девять, но они небольшие. Среднегорная область охватывает около 70% всей площади территории. Здесь склоны гор покрыты лесами. Это предгорья и долины», — добавил Кононенко.

Космонавт отметил, что самым величественным хребтом региона является Главный Кавказский хребет.