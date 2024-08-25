Вершина Агепста, каньоны и ледники. Космонавт показал, как выглядят горы Сочи с борта МКС

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/roscosmos_gk
    © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/roscosmos_gk

Российский космонавт Олег Кононенко снял горные хребты Сочи с борта Международной космической станции

24 августа ТАСС опубликовало фотографию горных хребтов Сочи. Снимок сделал командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко с борта Международной космической станции.

«Одни из самых впечатляющих горных массивов России — горные хребты Сочи, которые занимают большую часть территории города. Находясь на стыке Черноморского побережья и Кавказских гор, Сочи имеет четкое деление на высокогорные, среднегорные и низкогорные области, которые отчетливо видны на снимке», — отметил Кононенко.

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Космонавт рассказал, что в высокогорной области Сочи можно рассмотреть одну из самых высоких вершин — Агепсту и ледниковые цирки и озера, русла рек, образующие ущелья и каньоны. 

«Ледников можно насчитать как минимум девять, но они небольшие. Среднегорная область охватывает около 70% всей площади территории. Здесь склоны гор покрыты лесами. Это предгорья и долины», — добавил Кононенко.

Космонавт отметил, что самым величественным хребтом региона является Главный Кавказский хребет.

Как писали Юга.ру, в 2025 году выпускники Краснодарского авиаучилища отправятся в космос.

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