В 2025 году выпускники Краснодарского авиаучилища отправятся в космос
Роскосмос назначил экипажи трех экспедиций на Международную космическую станцию на 2025-2026 годы. В состав вошли летчики из Краснодара
21 августа официальный телеграм-канал госкорпорации «Роскосмос» сообщил, что компания назначила экипажи трех экспедиций на Международную космическую станцию (МКС). В состав экипажа 74-й экспедиции вошли выпускники Краснодарского высшего военного авиационного училища Сергей Микаев и Олег Платонов. Они отправятся на МКС во второй половине 2025 года.
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Запуск запланировали на пилотируемом корабле «Союз МС-28». В состав экспедиции также войдет космонавт Сергей Кудь-Сверчков.
Также «Роскосмос» назначил экспедиции: МКС-73 — в марте 2025 года и МКС-75 — в 2026 году. В основной экипаж МКС-73 вошли космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким. В составе экипажа МКС-75 — Петр Дубров, Сергей Корсаков и Анна Кикина.