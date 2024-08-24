В 2025 году выпускники Краснодарского авиаучилища отправятся в космос

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • © Фото пользователя ArtPhoto_studio с сайта freepik.com
    © Фото пользователя ArtPhoto_studio с сайта freepik.com

Роскосмос назначил экипажи трех экспедиций на Международную космическую станцию на 2025-2026 годы. В состав вошли летчики из Краснодара

21 августа официальный телеграм-канал госкорпорации «Роскосмос» сообщил, что компания назначила экипажи трех экспедиций на Международную космическую станцию (МКС). В состав экипажа 74-й экспедиции вошли выпускники Краснодарского высшего военного авиационного училища Сергей Микаев и Олег Платонов. Они отправятся на МКС во второй половине 2025 года.

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Также «Роскосмос» назначил экспедиции: МКС-73 — в марте 2025 года и МКС-75 — в 2026 году. В основной экипаж МКС-73 вошли космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким. В составе экипажа МКС-75 — Петр Дубров, Сергей Корсаков и Анна Кикина.

  • Сергей Микаев и Олег Платонов © Скриншот из телеграм-канала госкорпорации «Роскосмос» https://t.me/roscosmos_gk/14628
    Сергей Микаев и Олег Платонов © Скриншот из телеграм-канала госкорпорации «Роскосмос» https://t.me/roscosmos_gk/14628

Напомним, что в мае 2024 года сгорающий спутник Илона Маска пролетел над Адыгеей, Кубанью и Ставропольем.

Как писали Юга.ру, «Роскосмос» показал новые снимки Краснодара с орбиты.

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