Ремонт, лечение, автомобиль: на что чаще всего берут кредиты жители Кубани и Крыма в 2024 году
Крупнейший крымский банк выяснил, на какие цели жители Кубани и Крыма чаще всего берут потребительские кредиты в 2024 году
23 августа пресс-служба банка РНКБ поделилась обезличенной статистикой кредитования физлиц.
С начала 2024-го жители Кубани и Крыма чаще всего брали в банке кредиты наличными на следующие цели:
- ремонт и/или строительство — 17 тыс. займов на 5,3 млрд рублей;
- покупка бытовой техники — 3 тыс. кредитов на 293 млн рублей;
- приобретение нового автомобиля — 1,5 тыс. кредитов на 852 млн рублей;
- лечение, спорт, косметология — более 1 тыс. кредитов на 191 млн рублей;
- покупка подержанного авто — 665 кредитов на 687 млн рублей.
Какую среднюю зарплату получают учителя в Краснодарском крае:
За первые 7 месяцев 2024-го розничный кредитный портфель РНКБ вырос на 15% и превысил 150 млрд рублей. Из них 112 млрд рублей (72%) пришлись на ипотеку, 27,7 млрд рублей (18%) — на кредиты наличными, 9 млрд (6%) — на кредитные карты, 6,7 млрд рублей (4%) — на автокредиты.
Как выяснили эксперты «hh.ru Юг», в Краснодарском крае меньше всего зарабатывают дворники, воспитатели и учителя — от 30 до 40,4 тыс. рублей. По подсчетам аналитиков, Краснодар вошел в топ-25 городов РФ по размеру зарплат в различных отраслях.