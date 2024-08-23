Руководителя Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко госпитализировали из аэропорта Москвы

В московском аэропорту художественный руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко пожаловался на боли в сердце. Его госпитализировали

22 августа почти в 10 вечера телеграм-канал «112» сообщил, что руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко почувствовал недомогание в московском аэропорту. Его отвезли в больницу. В каком именно столичном аэропорту произошел инцидент — неизвестно.

Захарченко пожаловался на боли в области сердца и несколько раз отказывался от госпитализации.



Сейчас он находится в московском медучреждении. Руководителю Кубанского казачьего хора врачи проведут полный медосмотр, чтобы выявить точную причину недуга.

Обновление 12:36: В пресс-службе Кубанского казачьего хора опровергли СМИ информацию о госпитализации Виктора Захарченко. По данным коллектива, похожий инцидент произошел с худруком в июле. Тогда он отправлялся на выступление хора ко Дню работника следственных органов, но оступился в московском аэропорту и повредил руку.

Виктор Захарченко — автор более 200 музыкальных произведений и тысячи обработок народных песен. Широко известен как фольклорист и исследователь народной песни, награжден орденами и медалями за свой вклад в сохранение и развитие народной культуры, а также за заслуги в области музыкального искусства.



С 1974 года работает художественным руководителем Государственного академического Кубанского казачьего хора.



Интервью Юга.ру с Виктором Захарченко можно прочитать здесь.