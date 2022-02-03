Глава Кубанского казачьего хора стал Героем Труда и сказал, что его коллектив «влачит существование»
В Кремле 2 февраля состоялась церемония награждения высшими государственными наградами
Президент Владимир Путин вручил медаль Героя Труда генеральному директору и художественному руководителю Кубанского казачьего хора (ККХ) Виктору Захарченко. Глава коллектива выступил с небольшой речью, в которой пожаловался, что артистам негде репетировать, выступать и записывать диски.
«Кубанский казачий хор не просто гастролирующий коллектив. Нам уже больше 210 лет. У нас был юбилей 200 лет, его не отметили, он прошел незаметно. Нам сейчас исполнилось 210 лет — произошло то же самое. Нет никаких постановлений, никаких указов, всё незаметно прошло. Поэтому я хотел бы, чтобы хор поддержали, чтобы мы достойно провели юбилей», — заявил Захарченко.
Также глава коллектива попросил президента поддержать создание системообразующего духовного, народного и патриотического центра.
«Если будет возможность побывать, посмотрите на те условия, в которых находится Кубанский казачий хор. Это вопиющая несправедливость. Не должен хор, который был на всех континентах, в более чем 100 странах, имеет множество наград — российских и зарубежных, — сегодня влачить такое существование», — сказал Захарченко в конце своего выступления.
Напомним, в конце октября 2021 года в Кубанском казачьем хоре произошел скандал: первый заместитель гендиректора Виктор Захарченко — младший (внук художественного руководителя и главного дирижера Виктора Гавриловича) решил разделить хор и танцевальную группу якобы для развития творческого потенциала последних. Танцоры выступили против отделения от основного коллектива и потребовали отставки руководства.
Юга.ру писали о том, как начался раскол в ККХ, как происходящее видит руководство, участники танцевальной группы, краевое министерство культуры, бывшие участники коллектива и зрители. А также опубликовали большой материал о том, как устроен Кубанский казачий хор: что известно о Викторе Захарченко — старшем, кто из родственников работает с ним, как в учреждении появился внук, какие зарплаты у сотрудников, откуда хор финансируется.
Кубанский казачий хоррор:
В начале декабря стало известно, что краевое министерство культуры провело внеплановую проверку в отношении руководства Кубанского казачьего хора. Ведомство выявило факт передачи без правовых оснований гендиректором Захарченко-старшим своих полномочий внуку.
В конце декабря отдел госзакупок минкульта обнаружил неэффективные и необоснованные расходы — 125 млн 241 тыс. 202 рублей из средств краевого бюджета и 2 млн 173 тыс. 175 рублей из президентского гранта.