Президент Владимир Путин вручил медаль Героя Труда генеральному директору и художественному руководителю Кубанского казачьего хора (ККХ) Виктору Захарченко. Глава коллектива выступил с небольшой речью, в которой пожаловался, что артистам негде репетировать, выступать и записывать диски.

«Кубанский казачий хор не просто гастролирующий коллектив. Нам уже больше 210 лет. У нас был юбилей 200 лет, его не отметили, он прошел незаметно. Нам сейчас исполнилось 210 лет — произошло то же самое. Нет никаких постановлений, никаких указов, всё незаметно прошло. Поэтому я хотел бы, чтобы хор поддержали, чтобы мы достойно провели юбилей», — заявил Захарченко.

Также глава коллектива попросил президента поддержать создание системообразующего духовного, народного и патриотического центра.

«Если будет возможность побывать, посмотрите на те условия, в которых находится Кубанский казачий хор. Это вопиющая несправедливость. Не должен хор, который был на всех континентах, в более чем 100 странах, имеет множество наград — российских и зарубежных, — сегодня влачить такое существование», — сказал Захарченко в конце своего выступления.

Напомним, в конце октября 2021 года в Кубанском казачьем хоре произошел скандал: первый заместитель гендиректора Виктор Захарченко — младший (внук художественного руководителя и главного дирижера Виктора Гавриловича) решил разделить хор и танцевальную группу якобы для развития творческого потенциала последних. Танцоры выступили против отделения от основного коллектива и потребовали отставки руководства.

Юга.ру писали о том, как начался раскол в ККХ, как происходящее видит руководство, участники танцевальной группы, краевое министерство культуры, бывшие участники коллектива и зрители. А также опубликовали большой материал о том, как устроен Кубанский казачий хор: что известно о Викторе Захарченко — старшем, кто из родственников работает с ним, как в учреждении появился внук, какие зарплаты у сотрудников, откуда хор финансируется.