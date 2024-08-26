В Краснодаре состоится гастрольный спектакль Никиты Михалкова «12»

Билетный оператор «Кассир» анонсировал на 14 и 15 октября спектакль «12». Это постановка Никиты Михалкова, основанная на его же одноименном фильме 2007 года.

Роли исполняют Владимир Долинский, Георгий Перадзе, Игорь Сергеев, Сергей Радченко, Александр Ведменский, Антон Нетбай, Антон Ромм, Павел Ильин, Владимир Кочетков, Сергей Степанченко, Николай Бурляев, Никита Михалков, Александр Кижаев, Рамиз Кялбиев.

Это история о 12 присяжных, обсуждающих уголовное дело об убийстве чеченским юношей своего приёмного отца. Все улики говорят против обвиняемого, и 11 человек готовы осудить юношу. Но один из присяжных уверен, что всё не так однозначно, и предлагает более вдумчиво рассмотреть дело.

«Спектакль — размышление о том, что такое свобода, сострадание, способность помочь совершенно постороннему человеку, оказавшемуся в беде; серьёзный разговор о том, что волнует сегодня каждого», — рассказали организаторы.

Показы пройдут в 19:00 Краснодарском театре драмы имени Горького.