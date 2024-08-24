Малой, Ахмедова, Старовойтов. 6 стендап-концертов пройдут в Краснодаре этой осенью
Краснодар с концертами посетят Варвара Щербакова, Филипп Воронин, Юлия Ахмедова, Стас Старовойтов, Саша Малой и резиденты шоу Standup на канале ТНТ (18+)
Билетный оператор «Кассир» анонсировал шесть юмористических шоу.
6 сентября в ДК Железнодорожников (улица Привокзальная площадь, 1) выступит Саша Малой.
17 сентября на сцену ДК ЖД выйдет Филипп Воронин — участник команды КВН «ДАЛС» и финалист проекта «Comedy Баттл».
28 сентября также в ДК ЖД выступит Юлия Ахмедова с программой «Лично». Девушка не давала концерты два года, и теперь готова на откровенный диалог со зрителем.
16 октября на сцену ДК ЖД выйдут резиденты шоу Standup на канале ТНТ Сергей Зорик, Андрей Колмачевский, Константин Бутаков, Вадим Постильный, Камиль Зулфугаров и Руслан Мухаметов. Комики представят зрителям новый материал.
20 ноября в Центральном концертном зале (улица Красная, 5) пройдет выступление Стаса Старовойтова. Программа включает шутки про события, произошедшие с комиком за последнее время.
30 ноября в ЦКЗ выступит Варвара Щербакова с программой «Вот эта женщина, которая». Девушка обещает показать жителей все свои многочисленные субличности.
Как писали Юга.ру, Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 1 ноября сольный концерт пианиста Ильи Бешевли. Музыкант исполнит свои лучшие произведения для фортепиано и расскажет, что стояло за их созданием.