Малой, Ахмедова, Старовойтов. 6 стендап-концертов пройдут в Краснодаре этой осенью

Краснодарский край

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  • © Фото pvproductions, Freepik.com
    © Фото pvproductions, Freepik.com

Краснодар с концертами посетят Варвара Щербакова, Филипп Воронин, Юлия Ахмедова, Стас Старовойтов, Саша Малой и резиденты шоу Standup на канале ТНТ (18+)

Билетный оператор «Кассир» анонсировал шесть юмористических шоу.

6 сентября в ДК Железнодорожников (улица Привокзальная площадь, 1) выступит Саша Малой.

17 сентября на сцену ДК ЖД выйдет Филипп Воронин — участник команды КВН «ДАЛС» и финалист проекта «Comedy Баттл».

28 сентября также в ДК ЖД выступит Юлия Ахмедова с программой «Лично». Девушка не давала концерты два года, и теперь готова на откровенный диалог со зрителем.

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16 октября на сцену ДК ЖД выйдут резиденты шоу Standup на канале ТНТ Сергей Зорик, Андрей Колмачевский, Константин Бутаков, Вадим Постильный, Камиль Зулфугаров и Руслан Мухаметов. Комики представят зрителям новый материал.

20 ноября в Центральном концертном зале (улица Красная, 5) пройдет выступление Стаса Старовойтова. Программа включает шутки про события, произошедшие с комиком за последнее время.

30 ноября в ЦКЗ выступит Варвара Щербакова с программой «Вот эта женщина, которая». Девушка обещает показать жителей все свои многочисленные субличности.

Как писали Юга.ру, Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 1 ноября сольный концерт пианиста Ильи Бешевли. Музыкант исполнит свои лучшие произведения для фортепиано и расскажет, что стояло за их созданием.

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Малой, Ахмедова, Старовойтов. 6 стендап-концертов пройдут в Краснодаре этой осенью
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