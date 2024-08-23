В Краснодаре хор и оркестр исполнят хиты группы «Гражданская оборона»

«Песни «Гражданской обороны» давно стали неотъемлемой частью нашего культурного кода. Их поют под гитару во дворах и в окопах, их слушают на виниловых пластинках и в стриминговых сервисах, их продолжают обожать и пытаются отрицать. Творчеству группы посвящено множество книг и даже научных работ. Фигура Егора Летова давно приобрела культовый статус, а его произведения переосмысливаются новыми поколениями музыкантов: в узнаваемых семплах, скрытых цитатах, ловких аллюзиях или неожиданных по форме кавер-версиях», — рассказали организаторы.

В 2024 году рок-группа «Гражданская оборона» могла бы отмечать 40 лет с момента основания, а самому Егору Летову могло бы исполниться 60 лет.

Начало концерта в 19:00. ДК Железнодорожников находится по адресу улица Привокзальная площадь, 1.