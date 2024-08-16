В июле в Краснодарском крае и Адыгее зафиксировали рекордно высокое потребление электроэнергии

Адыгея, Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Максимальный показатель потребления электроэнергии на Кубани и в Адыгее летом 2024 года составил 6108 МВт

15 августа замминистра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства (ТЭК и ЖКХ) Краснодарского края Денис Сорокалетов сообщил ТАСС, что летом 2024 года на Кубани и в Адыгее установили максимальный исторический показатель потребления электроэнергии. Он составил 6108 МВт.

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«17 июля 2024 года зафиксирован исторический максимум потребления в энергосистеме Краснодарского края и Республике Адыгея — 6108 МВ»,  — рассказал Сорокалетов.

Он также отметил, что прогнозируемое потребление мощности энергосистемы Республики Адыгея и Краснодарского края в период экстремально высоких температур составляет 5009 МВт.

Всего в Краснодарском крае 48 генерирующих электростанций, которые производят 3180 МВт электроэнергии, то есть в два раза меньше пикового потребления. В период дефицита энергии на Кубани ее берут из соседних регионов с энергосистем Ростовской области, Ставропольского края и Карачаево-Черкесии.

Когда в Краснодарский край приезжают туристы, нагрузка на энергосистему увеличивается, поэтому происходят аварийные отключения. Согласно данным министерства курортов Кубани, с начала лета регион посетили 9 млн туристов.

Напомним, что в июле 2024 года у жителей Краснодарского края массово отключали электричество. Света неделями не было в Краснодаре, Ейске, Геленджике, Новороссийске и других городах региона.

20 июля жители микрорайона Россинского перекрывали одну из улиц Краснодара из-за ежедневных отключений. Нескольких человек задержали, но, по словам местных жителей, быстро отпустили. На место приехал мэр и пообещал оставаться с гражданами, пока им не вернут свет. К вечеру того же дня электричество вновь появилось в домах митингующих.

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В июле в Краснодарском крае и Адыгее зафиксировали рекордно высокое потребление электроэнергии
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