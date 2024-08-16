В июле в Краснодарском крае и Адыгее зафиксировали рекордно высокое потребление электроэнергии

Максимальный показатель потребления электроэнергии на Кубани и в Адыгее летом 2024 года составил 6108 МВт

15 августа замминистра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства (ТЭК и ЖКХ) Краснодарского края Денис Сорокалетов сообщил ТАСС, что летом 2024 года на Кубани и в Адыгее установили максимальный исторический показатель потребления электроэнергии. Он составил 6108 МВт.

«17 июля 2024 года зафиксирован исторический максимум потребления в энергосистеме Краснодарского края и Республике Адыгея — 6108 МВ», — рассказал Сорокалетов. Он также отметил, что прогнозируемое потребление мощности энергосистемы Республики Адыгея и Краснодарского края в период экстремально высоких температур составляет 5009 МВт.

Всего в Краснодарском крае 48 генерирующих электростанций, которые производят 3180 МВт электроэнергии, то есть в два раза меньше пикового потребления. В период дефицита энергии на Кубани ее берут из соседних регионов с энергосистем Ростовской области, Ставропольского края и Карачаево-Черкесии.



Когда в Краснодарский край приезжают туристы, нагрузка на энергосистему увеличивается, поэтому происходят аварийные отключения. Согласно данным министерства курортов Кубани, с начала лета регион посетили 9 млн туристов.