В сентябре в «Авито Путешествиях» появится 13 000 отелей по всей стране. Онлайн-сервис вступил в Ассоциацию туристических агрегаторов

Вся Россия

Распечатать

  • Отель Marriott Krasnodar © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Отель Marriott Krasnodar © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Сервис «Авито Путешествия» вступил в Ассоциацию туристических агрегаторов (АТАГ) — некоммерческую ассоциацию, объединяющую крупных игроков рынка цифрового туризма

Ассоциацию туристических агрегаторов (АТАГ) создали в 2024 году. Сейчас она объединяет 7 крупных сервисов онлайн-бронирования для создания единых стандартов и развития нормативного поля цифровых туристических услуг.

По данным «Авито Путешествий», на платформе представлено около 300 тысяч объектов частной недвижимости для посуточного проживания (80% от всех вариантов на рынке), а с осени 2024-го там можно будет забронировать номера в 13 000 отелей по всей стране (>70% предложений всех отелей и гостиниц России).

Отель под тысячами звезд:

«Диалог между компаниями особенно важен, если учитывать, что рынок посуточного жилья и отелей быстро растет и к 2030 году превысит 1,5 трлн рублей. Необходимо, чтобы он развивался цивилизованно, а условия ведения бизнеса и регулирование поощряли честную конкуренцию между игроками», — отметил руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин.

В компании отмечают, что участие в АТАГ в том числе поможет эффективно доносить позицию тревел-бизнеса до власти при разработке новых законов: «Например, влияние через АТАГ может понадобиться в свете дискуссий о необходимости регулирования рынка онлайн-тревел-агентств и дополнительного контроля сдачи частного жилья в посуточную аренду».

Совместно с другими членами ассоциации компания также намерена совершенствовать отраслевую экспертизу, содействовать внедрению передовых технологий в туризм и улучшать опыт самостоятельных путешествий.

Как писали Юга.ру, Авито запустит раздел поиска бесплатного временного жилья для жителей Курской области.

Авито Интернет Курорты и туризм отдых Отели путешествия Экономика

Новости

В Краснодаре на улице Лизы Чайкиной ограничат движение транспорта до октября
250 тыс. рублей за квадратный метр: на курортах Краснодарского края за год новостройки подорожали на 20%
Власти Ростова-на-Дону отменили массовые мероприятия на открытом воздухе в честь Дня города
Инвестор не будет строить аквапарк на Затоне в Краснодаре — мэрия
На побережье Краснодарского края до конца недели прогнозируют смерчи
Краснодарское водохранилище обмелело до критической отметки. Теплоход закрыл навигацию по реке Кубань

Лента новостей

Больше, чем просто книжный
Сегодня, 15:55
Больше, чем просто книжный
Что происходит с магазином «Чарли» после разрушительного пожара
250 тыс. рублей за квадратный метр
Сегодня, 15:27
250 тыс. рублей за квадратный метр
На курортах Краснодарского края за год новостройки подорожали на 20%
На побережье Краснодарского края до конца недели прогнозируют смерчи
Сегодня, 12:41
На побережье Краснодарского края до конца недели прогнозируют смерчи

Реклама на сайте