В сентябре в «Авито Путешествиях» появится 13 000 отелей по всей стране. Онлайн-сервис вступил в Ассоциацию туристических агрегаторов

Ассоциацию туристических агрегаторов (АТАГ) создали в 2024 году. Сейчас она объединяет 7 крупных сервисов онлайн-бронирования для создания единых стандартов и развития нормативного поля цифровых туристических услуг.

По данным «Авито Путешествий», на платформе представлено около 300 тысяч объектов частной недвижимости для посуточного проживания (80% от всех вариантов на рынке), а с осени 2024-го там можно будет забронировать номера в 13 000 отелей по всей стране (>70% предложений всех отелей и гостиниц России).