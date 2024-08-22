В сентябре в «Авито Путешествиях» появится 13 000 отелей по всей стране. Онлайн-сервис вступил в Ассоциацию туристических агрегаторов
Сервис «Авито Путешествия» вступил в Ассоциацию туристических агрегаторов (АТАГ) — некоммерческую ассоциацию, объединяющую крупных игроков рынка цифрового туризма
Ассоциацию туристических агрегаторов (АТАГ) создали в 2024 году. Сейчас она объединяет 7 крупных сервисов онлайн-бронирования для создания единых стандартов и развития нормативного поля цифровых туристических услуг.
По данным «Авито Путешествий», на платформе представлено около 300 тысяч объектов частной недвижимости для посуточного проживания (80% от всех вариантов на рынке), а с осени 2024-го там можно будет забронировать номера в 13 000 отелей по всей стране (>70% предложений всех отелей и гостиниц России).
Отель под тысячами звезд:
«Диалог между компаниями особенно важен, если учитывать, что рынок посуточного жилья и отелей быстро растет и к 2030 году превысит 1,5 трлн рублей. Необходимо, чтобы он развивался цивилизованно, а условия ведения бизнеса и регулирование поощряли честную конкуренцию между игроками», — отметил руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин.
В компании отмечают, что участие в АТАГ в том числе поможет эффективно доносить позицию тревел-бизнеса до власти при разработке новых законов: «Например, влияние через АТАГ может понадобиться в свете дискуссий о необходимости регулирования рынка онлайн-тревел-агентств и дополнительного контроля сдачи частного жилья в посуточную аренду».
Совместно с другими членами ассоциации компания также намерена совершенствовать отраслевую экспертизу, содействовать внедрению передовых технологий в туризм и улучшать опыт самостоятельных путешествий.
Как писали Юга.ру, Авито запустит раздел поиска бесплатного временного жилья для жителей Курской области.