В Краснодарском крае в ближайшие дни испортится погода

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на Кубани. В регионе перед выходными ожидаются сильные дожди с ветром

Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что с 22 по 24 августа местами на Кубани и на Черноморском побережье ожидается ухудшение погоды. В регионе прогнозируют дождь, ливень с грозой, градом и сильным ветром до 20-23 м/с.