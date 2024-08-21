В Краснодарском крае в ближайшие дни испортится погода

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на Кубани. В регионе перед выходными ожидаются сильные дожди с ветром

Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что с 22 по 24 августа местами на Кубани и на Черноморском побережье ожидается ухудшение погоды. В регионе прогнозируют дождь, ливень с грозой, градом и сильным ветром до 20-23 м/с.

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В непогоду спасатели рекомендуют:

  • оставаться в доме, укрытии;
  • наблюдать за окружающей обстановкой;
  • использовать непромокаемую одежду и обувь;
  • укрыть наиболее ценные вещи во влагонепроницаемую ткань;
  • покидая жилье, приготовить и взять с собой документы, ценные вещи, деньги, небольшой запас продуктов, воды и лекарств;
  • следить за сообщениями СМИ.

В случае ЧС можно набрать: 112, 01, 101 или 8 (861) 268-64-40.

Напомним, что днем в краснодарских парках аттракционы приостанавливают работу из-за жары. Ограничения будут действовать до 22 августа включительно.

Как писали Юга.ру, Краснодарском крае синоптики прогнозируют аномально теплую осень.

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