В горах Сочи стартовал фестиваль инжира

На Курорте Красная Поляна начался фестиваль инжира. Попробовать сезонное меню можно в ресторане «Вершина» на высоте 2200 метров над уровнем моря (0+)

Во флагманском ресторане сочинского курорта — «Вершина» — ранее запустили новое направление краснополянской кухни. В его основе — аутентичные рецепты различных этносов, издревле населявших эту местность.

Один из специалитетов Сочи и всего Краснодарского края — инжир. Для сезонного фестиваля повара «Вершины» собирали его в садах местных фермеров.

© Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна

В фестивальном меню ресторана — 5 блюд: салат со свежим инжиром и говядиной;

сливочная буратта с инжиром;

язычки ягнёнка с инжиром и лимонным соусом барбекю;

медальон из говяжьей вырезки с деревенским картофелем и инжиром;

кремовый чизкейк по традиционному рецепту со свежим инжиром.

Из окон «Вершины» открывается панорамный вид на Главный Кавказский хребет.

© пресс-службы Курорта Красная Поляна

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Курорт Красная Поляна до 98% увеличил долю местных продуктов в гастрономии. Это сезонные овощи, фрукты, зелень из Краснодарского края, крафтовые сыры, мясные деликатесы, сочинская рыба, мед с краснополянской станции пчеловодства и сочинский чай. Фестиваль продлится до завершения сезона инжира.