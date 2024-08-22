В горах Сочи стартовал фестиваль инжира

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Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна
    © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна

На Курорте Красная Поляна начался фестиваль инжира. Попробовать сезонное меню можно в ресторане «Вершина» на высоте 2200 метров над уровнем моря (0+)

Во флагманском ресторане сочинского курорта — «Вершина» — ранее запустили новое направление краснополянской кухни. В его основе — аутентичные рецепты различных этносов, издревле населявших эту местность.

Один из специалитетов Сочи и всего Краснодарского края — инжир. Для сезонного фестиваля повара «Вершины» собирали его в садах местных фермеров.

  • © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна
    © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна

В фестивальном меню ресторана — 5 блюд:

  • салат со свежим инжиром и говядиной;
  • сливочная буратта с инжиром;
  • язычки ягнёнка с инжиром и лимонным соусом барбекю;
  • медальон из говяжьей вырезки с деревенским картофелем и инжиром;
  • кремовый чизкейк по традиционному рецепту со свежим инжиром.

Из окон «Вершины» открывается панорамный вид на Главный Кавказский хребет.

  • © пресс-службы Курорта Красная Поляна
    © пресс-службы Курорта Красная Поляна

Что посмотреть в Сочи:

Курорт Красная Поляна до 98% увеличил долю местных продуктов в гастрономии. Это сезонные овощи, фрукты, зелень из Краснодарского края, крафтовые сыры, мясные деликатесы, сочинская рыба, мед с краснополянской станции пчеловодства и сочинский чай.

Фестиваль продлится до завершения сезона инжира.

Как писали Юга.ру, 7–8 сентября на Даховской поляне в Адыгее пройдет фестиваль адыгейского сыра.

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