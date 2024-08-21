Ростовская АЭС отправила больше 1,5 тонн гуманитарной помощи для пострадавших в Курской области

Ростовская область

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  • © Фото Вячеслава Пшеничного
    © Фото Вячеслава Пшеничного

Ростовская АЭС присоединилась к благотворительной акции «Росатома» по сбору гуманитарной помощи жителям Курской области

Как сообщила пресс-служба Ростовской АЭС, фургон с гуманитарным грузом весом 1 567,5 кг отправился из Волгодонска в Курскую область.

Всего за первую неделю акции «Росатом» отправил в пострадавший регион 35 тонн гуманитарной помощи. Партии товаров первой необходимости — продукты, одежду, средства личной гигиены, постельное белье, хозтовары — отгружают еженедельно. Штабы сбора помощи организовали в Москве. В других городах помощь передают через профсоюзные организации и кадровые службы.

В Ростовской загорелась нефтебаза:

Директор Ростовской АЭС Андрей Сальников поблагодарил работников за личный вклад в сбор гуманитарной помощи и отметил: «Все предприятия Росатома активно включились в помощь Курской области. Мы тоже не могли остаться в стороне от происходящего и за несколько дней собрали машину с гуманитарным грузом. Верим, что с каждой полученной коробкой, куряне почувствуют нашу поддержку».

  • © Фото Вячеслава Пшеничного
    © Фото Вячеслава Пшеничного
  • © Фото Вячеслава Пшеничного
    © Фото Вячеслава Пшеничного

Как писали Юга.ру, фонд «Вольное Дело» эвакуировал 300 человек из зоны боев в Курской области.

Акции Беженцы Благотворительность Ростовская АЭС СВО

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