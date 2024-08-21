В Краснодаре пройдет бизнес-встреча «Факапы и стартапы»

Татьяна Сердюк анонсировала на 6 сентября бизнес-встречу «Факапы и стартапы». На ней предприниматели и эксперты будут делиться своими неудачи и рассказывать, как они выкрутились из этих историй.

«Я хочу нести в массы мысль, что успешный успех — это мыльный пузырь. И так бывает только в социальных сетях. В реальной жизни всё иначе. Люди насмотрятся идеальных персонажей с идеальными профилями, а потом впадают в депрессию. Я наслушалась много историй про козни конкурентов, банкротство на 60 млн рублей, подставы, которые довели до тюрьмы. Что только не происходит с людьми за кулисами бизнеса. Важно помнить, что факапы — это всего лишь ступени, по которым мы идем вверх к успеху», — рассказали Юга.ру организаторы.

Встреча «Факапы и стартапы» начнется в 13:00. Подробности можно узнать по ссылке.