В Краснодаре пройдет бизнес-встреча «Факапы и стартапы»

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

В Краснодаре проводят встречи, где бизнесмены рассказывают о своих неудачах (18+)

Татьяна Сердюк анонсировала на 6 сентября бизнес-встречу «Факапы и стартапы». На ней предприниматели и эксперты будут делиться своими неудачи и рассказывать, как они выкрутились из этих историй.

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«Я хочу нести в массы мысль, что успешный успех — это мыльный пузырь. И так бывает только в социальных сетях. В реальной жизни всё иначе. Люди насмотрятся идеальных персонажей с идеальными профилями, а потом впадают в депрессию. Я наслушалась много историй про козни конкурентов, банкротство на 60 млн рублей, подставы, которые довели до тюрьмы. Что только не происходит с людьми за кулисами бизнеса. Важно помнить, что факапы — это всего лишь ступени, по которым мы идем вверх к успеху», — рассказали Юга.ру организаторы.

Встреча «Факапы и стартапы» начнется в 13:00. Подробности можно узнать по ссылке.

Как писали Юга.ру, краснодарцы рассказали, на что готовы ради прибавки к зарплате: работать сверхурочно, переехать, сменить должность. 

Бизнес-сообщество Краснодар Малый и средний бизнес

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В Краснодаре пройдет бизнес-встреча «Факапы и стартапы»
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