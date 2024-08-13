В Краснодарском крае меньше всего зарабатывают дворники, воспитатели и учителя — аналитики

Эксперты назвали специалистов с самыми низкими зарплатами в Краснодарском крае в 2024 году

13 августа «BFM Кубань» со ссылкой на пресс-службу «hh.ru Юг» сообщил, что в Краснодарском крае в 2024 году наименьшую зарплату получают дворники, уборщики, воспитатели, няни и учителя. Их ежемесячный доход составляет от 30 до 40,4 тыс. рублей.

Эксперты зафиксировали низкие зарплаты у архивариусов (42,7 тыс. рублей), медсестер и медбратьев (42,6 тыс. рублей), охранников (41,5 тыс. рублей) и товароведов (40,9 тыс. рублей). В регионе небольшие доходы также у кассиров (44,9 тыс. рублей) и психологов (40 тыс. рублей).



«Критерий наличия высшего образования играет все меньшую роль в определении зарплат на рынке труда. В первую очередь, уровень зарплат зависит от дефицитности той или профессии, в меньшей степени — от отрасли бизнеса или сектора экономики», — рассказала руководитель направления исследований hh.ru Мария Игнатова.