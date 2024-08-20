Работать сверхурочно, переехать, сменить должность. Краснодарцы рассказали, на что готовы ради прибавки к зарплате

По данным опроса, 23% краснодарцев готовы взять на себя дополнительные обязанности ради прибавки к зарплате

Эксперты Авито Работы опросили более 7000 работающих россиян, чтобы узнать, как давно они получали свое последнее повышение по службе или прибавку к зарплате. Оказалось, что в жизни краснодарцев такие события происходили в среднем 1,5 года назад.

Топ-5 сфер деятельности в Краснодаре, где недавно повышали сотрудников или давали прибавку к зарплате: IT, интернет, телеком — в среднем 1,26 лет назад;

производство, добыча и переработка сырья — 1,33;

фитнес, салоны красоты — 1,35;

транспорт, логистика, доставка — 1,41;

автомобильный бизнес — 1,42.

36% работающих краснодарцев отметили, что полностью или отчасти довольны своим доходом. Среди них в среднем больше молодежи 18-24 лет (52%) и 24-34 лет (45%).

Краснодарцы, желающие повысить свой уровень зарплаты, чаще всего готовы пройти обучение или курсы повышения квалификации (34%) — такой ответ наиболее характерен для специалистов среднего звена (36%).

Ради повышения зарплаты респонденты готовы в том числе взять на себя дополнительные задачи и обязанности (23%) — этот способ выбирали заместители директоров (36%), руководители отделов (35%) и старшие специалисты (31%). Третий по популярности вариант (18%) — сменить должность или отдел внутри компании ради карьерного роста. Чаще других его отмечали старшие специалисты (34%), руководители отделов (28%) и специалисты среднего звена (25%).

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Для повышения своего дохода краснордарцы также готовы: взять сверхурочную работу (12%);

переехать в другой город или страну ради карьеры (11%);

придумать способ для повышения доходов или снижения расходов компании (14%);

взять больше ответственности и самостоятельно реализовать крупный проект (5%);

выполнять больше менеджерских функций по коммуникации в команде и обучению новых сотрудников (5%).