Работать сверхурочно, переехать, сменить должность. Краснодарцы рассказали, на что готовы ради прибавки к зарплате

Краснодарский край

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  • © Скриншот из фильма «Бойцовский клуб» на kinopoisk.ru
    © Скриншот из фильма «Бойцовский клуб» на kinopoisk.ru

По данным опроса, 23% краснодарцев готовы взять на себя дополнительные обязанности ради прибавки к зарплате

Эксперты Авито Работы опросили более 7000 работающих россиян, чтобы узнать, как давно они получали свое последнее повышение по службе или прибавку к зарплате. Оказалось, что в жизни краснодарцев такие события происходили в среднем 1,5 года назад.

Топ-5 сфер деятельности в Краснодаре, где недавно повышали сотрудников или давали прибавку к зарплате:

  • IT, интернет, телеком — в среднем 1,26 лет назад;
  • производство, добыча и переработка сырья — 1,33;
  • фитнес, салоны красоты — 1,35;
  • транспорт, логистика, доставка — 1,41;
  • автомобильный бизнес — 1,42.

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36% работающих краснодарцев отметили, что полностью или отчасти довольны своим доходом. Среди них в среднем больше молодежи 18-24 лет (52%) и 24-34 лет (45%).

Краснодарцы, желающие повысить свой уровень зарплаты, чаще всего готовы пройти обучение или курсы повышения квалификации (34%) — такой ответ наиболее характерен для специалистов среднего звена (36%).

Ради повышения зарплаты респонденты готовы в том числе взять на себя дополнительные задачи и обязанности (23%) — этот способ выбирали заместители директоров (36%), руководители отделов (35%) и старшие специалисты (31%). Третий по популярности вариант (18%) — сменить должность или отдел внутри компании ради карьерного роста. Чаще других его отмечали старшие специалисты (34%), руководители отделов (28%) и специалисты среднего звена (25%).

Какую среднюю зарплату получают учителя в Краснодарском крае:

Для повышения своего дохода краснордарцы также готовы:

  • взять сверхурочную работу (12%);
  • переехать в другой город или страну ради карьеры (11%);
  • придумать способ для повышения доходов или снижения расходов компании (14%);
  • взять больше ответственности и самостоятельно реализовать крупный проект (5%);
  • выполнять больше менеджерских функций по коммуникации в команде и обучению новых сотрудников (5%).

Как писали Юга.ру, Краснодар занял 24-е место в рейтинге городов России по зарплатам в различных сферах.

Авито Деньги Опросы Работа Трудоустройство Финансы Экономика

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